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Resumen: Tropas de la Cuarta Brigada intervinieron dos unidades de producción minera ilegal en La Pintada y San Francisco, Antioquia. Durante el operativo fueron destruidos una draga, una retroexcavadora, una plataforma de lavado de oro, cinco motores, combustible y otros elementos. Según el Ejército, la acción afectó en más de $800 millones las finanzas del Clan del Golfo y evitó la extracción ilegal estimada de 8.400 gramos de oro mensuales.

¡Afectados más de $800 millones! Ejército golpeó la minería ilegal ligada al Clan del Golfo en Antioquia

Tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 4 Juan del Corral, perteneciente a la Cuarta Brigada, intervinieron dos unidades de producción minera ilegal ubicadas en los municipios de La Pintada y San Francisco, Antioquia.

Según el reporte entregado por la Cuarta Brigada, la operación permitió afectar las finanzas del Clan del Golfo, grupo armado organizado al que las autoridades atribuyen las actividades ilícitas relacionadas con estos puntos de extracción.

Durante el procedimiento fueron destruidos equipos y materiales utilizados para la explotación y procesamiento ilegal de oro. Entre los elementos intervenidos se encuentran una draga tipo buzo, una retroexcavadora y una plataforma para el lavado del mineral.

También fueron destruidos cinco motores, combustible y otros elementos empleados en el desarrollo de las labores mineras.

Más de $800 millones de afectación

El Ejército señaló que el resultado de la operación representa una afectación económica superior a $800 millones para las actividades ilegales. Además, se estima que la intervención evitó la extracción de aproximadamente 8.400 gramos de oro mensuales.

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La destrucción de la maquinaria impide que los puntos intervenidos continúen utilizando estos equipos para las labores de extracción y lavado del mineral, de acuerdo con la información suministrada por la institución militar.

Los procedimientos se desarrollaron en La Pintada y San Francisco como parte de las operaciones que adelanta la Cuarta Brigada para intervenir las economías ilícitas presentes en diferentes zonas del departamento.

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Acciones contra las economías ilícitas

La Cuarta Brigada indicó que continuará con operaciones militares orientadas a debilitar las fuentes de financiación de los grupos armados organizados que delinquen en Antioquia.

La institución señaló que estas acciones también buscan contribuir a la protección de las comunidades y de los recursos naturales afectados por actividades ilícitas.

En este caso, el balance entregado por el Ejército establece que fueron intervenidas dos unidades de producción minera ilegal, con la destrucción de maquinaria, motores, combustible y otros elementos utilizados para la extracción de oro.

El resultado reportado incluye una afectación económica superior a $800 millones y la prevención de una extracción estimada en 8.400 gramos de oro al mes.