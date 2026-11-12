Hallan explosivo enterrado detrás de la casa de un líder campesino en Briceño

Foto: Policía Nacional.

Resumen: El Ejército localizó y destruyó de manera controlada un explosivo enterrado detrás de la casa de un líder campesino en la vereda Guaico de Briceño. El cilindro contenía más de 20 libras de material explosivo. Los habitantes fueron evacuados preventivamente. Según la versión militar, el artefacto habría sido instalado por integrantes del Clan del Golfo y la estructura 5 de las disidencias de las Farc.

Un explosivo oculto bajo tierra detrás de la vivienda de un líder campesino fue localizado y destruido por tropas del Ejército en la vereda Guaico de Briceño, en el norte de Antioquia, según información de la Séptima División conocida el 12 de noviembre de 2026. El dispositivo habría sido instalado para atentar contra el dirigente y su casa.

La operación fue adelantada por soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7, después de que información de inteligencia alertara sobre un posible ataque contra la vida y los bienes de este habitante de la zona rural.

Al lugar llegaron técnicos antiexplosivos y un canino especializado. Durante la inspección, el perro dio una señal positiva que permitió ubicar la carga en la parte posterior externa de la vivienda, detrás de un muro que colinda con el patio y la cocina.

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El explosivo contenía más de 20 libras de material

De acuerdo con el reporte militar, el artefacto estaba acondicionado en un cilindro con más de 20 libras de material explosivo de alto poder destructivo. Su ubicación representaba un riesgo para las personas que permanecían en la casa.

Los uniformados evacuaron preventivamente a los habitantes hacia un lugar seguro mientras los especialistas realizaban el procedimiento. Después, el dispositivo fue retirado y destruido de manera controlada, sin afectaciones a la estructura de la vivienda, según la información del Ejército.

La información disponible no identifica al líder campesino. El balance corresponde al hallazgo y neutralización del artefacto; no a una explosión contra la casa.

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La hipótesis del Ejército sobre los responsables

La Séptima División señaló que el explosivo habría sido instalado por integrantes de una alianza entre el Clan del Golfo y la estructura 5 de las disidencias de las Farc, vinculada a alias Calarcá. Esta atribución corresponde a la versión de las autoridades militares.

Tras el procedimiento en Briceño, el mando militar anunció el fortalecimiento de las operaciones de seguridad en el norte de Antioquia. También informó que, en lo corrido de 2026, se han destruido más de 500 dispositivos explosivos en el departamento.