Foto: Gobernación de Antioquia

Resumen: Era uno de los delincuentes más buscados de Antioquia y por él ofrecían hasta $50 millones de recompensa. Finalmente cayó en Zaragoza, en el Bajo Cauca.

Cayó en Zaragoza alias ‘Alambrito’, uno de los más buscados de Antioquia por el crimen de un patrullero

Alias ‘Alambrito’, señalado de participar en el homicidio de un patrullero de la Policía en Tarazá y uno de los delincuentes más buscados de Antioquia, fue capturado en Zaragoza, municipio del Bajo Cauca antioqueño.

El resultado fue confirmado el 12 de noviembre de 2026 por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a través de su cuenta de X, donde reconoció el trabajo conjunto de la Policía y la Fiscalía y envió un mensaje de solidaridad a los familiares del uniformado asesinado: “A la familia del patrullero, nuestro cariño y respeto”.

De acuerdo con el mandatario, el capturado sería integrante del Clan del Golfo y tendría vínculos con actividades de sicariato. Al momento de su captura tenía orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.

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¿Quién es alias ‘Alambrito’?

El hombre figuraba en el cartel de los más buscados de Antioquia, la lista en la que las autoridades ubican a los señalados de los delitos más graves que se cometen en el departamento. Por información que permitiera localizarlo, la Gobernación ofrecía una recompensa de hasta $50 millones.

En el cartel aparecía en la sección del Bajo Cauca, una de las subregiones más golpeadas por las estructuras criminales que se disputan el control de las rutas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, y donde la Fuerza Pública ha sido blanco de varios ataques en los últimos años.

El crimen del patrullero que le atribuyen en Tarazá

La investigación relaciona a alias ‘Alambrito’ con el asesinato del patrullero Lenin, de 26 años, oriundo de Barranquilla y con varios años de servicio en la institución. El crimen ocurrió el 25 de abril de 2025 en el casco urbano de Tarazá.

Esa mañana, varios uniformados realizaban controles y requisas a motociclistas cuando cuatro hombres armados que se movilizaban en dos motocicletas llegaron al sector y abrieron fuego contra ellos. El patrullero resultó gravemente herido y fue trasladado de inmediato al hospital del municipio, donde falleció minutos después por la gravedad de las lesiones.

Tras el ataque, la Policía de Antioquia anunció que, con apoyo de las unidades de inteligencia e investigación criminal, adelantaba las pesquisas para identificar y capturar a los responsables. El caso generó rechazo en el departamento porque se registró en medio de una ofensiva contra la Fuerza Pública: con la muerte del patrullero ya eran cinco los uniformados asesinados en Antioquia en solo diez días, cuatro policías y un soldado del Ejército.

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¿Qué sigue tras la captura de alias ‘Alambrito’?

Tras el procedimiento, el señalado quedó a disposición de la autoridad competente y deberá responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. Según las autoridades, su captura permite avanzar en la investigación por el asesinato del uniformado y representa un golpe a las estructuras criminales que delinquen en el Bajo Cauca.

El resultado se suma a la ofensiva que las autoridades mantienen contra el Clan del Golfo en esa subregión. Días atrás, una operación militar con bombardeo en zona rural de Tarazá dejó ocho presuntos integrantes de esa organización muertos, entre ellos el cabecilla conocido como alias ‘Negro Perea’.

Las autoridades recordaron que siguen habilitadas las líneas 321 394 9992 y 321 394 7074 para recibir información ciudadana sobre las personas que hacen parte del cartel de los más buscados del departamento.