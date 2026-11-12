Muere ciclista tras ser arrollado por una tractomula en la autopista Medellín-Bogotá

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Resumen: Un ciclista murió tras ser arrollado por una tractomula en la autopista Medellín-Bogotá, a la altura de la Báscula, en sentido hacia Medellín, hacia el mediodía de este jueves. Se reporta cierre de la vía y las autoridades adelantan las diligencias.
Puntos clave
- Un ciclista murió tras ser arrollado por una tractomula en la autopista Medellín-Bogotá, según las primeras versiones.
- El hecho ocurrió a la altura de la Báscula, en sentido hacia Medellín, hacia el mediodía de este jueves.
- Se reporta cierre de la vía en sentido hacia Medellín.
- Las autoridades adelantan las diligencias en el lugar.
Un grave accidente de tránsito se registró este jueves sobre la autopista Medellín-Bogotá, a la altura de la Báscula, en sentido hacia Medellín, donde un ciclista habría sido arrollado por una tractomula.
Foto: Captura de video.
Según las primeras versiones, el hecho se habría presentado hacia el mediodía. El ciclista murió en el lugar. Hasta el momento no se conocen detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias en las que ocurrió la colisión.
Labores en el sitio
Las autoridades permanecen en el punto del accidente adelantando las diligencias propias de este tipo de hechos. Las causas de lo ocurrido no han sido establecidas.
Cierre de vía hacia Medellín
Por cuenta del accidente, se reporta el cierre de la vía en sentido hacia Medellín, y el tránsito en el corredor se encuentra congestionado. Se recomienda a los conductores que se desplazan por la autopista Medellín-Bogotá tomar precauciones, planear el viaje con más tiempo y estar atentos a los reportes sobre el estado de la vía.
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Foto: Cortesía.
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