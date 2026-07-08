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Resumen: El Ejército destruyó cinco unidades de minería ilegal en Puerto Nare y San Roque, Antioquia. Tres personas fueron capturadas durante los operativos.

Golpe a la minería ilegal en Antioquia: destruyen cinco unidades del Clan del Golfo

Ejército Nacional adelantó dos operativos contra la minería ilegal en los municipios de Puerto Nare y San Roque, Antioquia, donde destruyó cinco unidades de producción minera que, al parecer, estaban al servicio de las economías ilícitas de grupos armados ilegales.

La primera intervención se llevó a cabo en la vereda La Mina, de Puerto Nare, por tropas de la Décima Cuarta Brigada, con apoyo de la Brigada contra la Minería Ilegal y en coordinación con la Policía Nacional.

En el lugar fueron ubicadas cuatro unidades de producción minera a cielo abierto, las cuales fueron destruidas de manera controlada.

Durante el procedimiento, las autoridades incineraron dos clasificadoras, seis motobombas, dos plantas eléctricas y cerca de 400 metros de manguera de alta presión, equipos utilizados para la extracción ilegal de minerales y avaluados en aproximadamente $34 millones de pesos.

Según el Ejército, este complejo minero presuntamente servía para financiar las actividades del Clan del Golfo.

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Además, tres personas fueron capturadas durante la operación y quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en su proceso de judicialización.

De acuerdo con las investigaciones, en ese lugar se extraían cerca de 900 gramos de oro al mes, producción que tendría un valor superior a los $340 millones de pesos y que, según las autoridades, alimentaba las finanzas de esa organización ilegal.

En un segundo operativo, realizado en la vereda La María, del municipio de San Roque, los militares ubicaron otra unidad de producción minera donde incautaron un motor y un taladro que, al parecer, eran utilizados para desarrollar esta actividad ilícita.

El Ejército indicó que estos elementos también estarían vinculados a las rentas ilegales de estructuras criminales con presencia en la zona y aseguró que continuará desarrollando operaciones para debilitar las economías ilícitas que financian a los grupos armados.

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