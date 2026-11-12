Foto: Policía Nacional

Resumen: La Policía capturó a dos hombres de 19 y 27 años en el barrio Asunción de Copacabana, donde presuntamente se disponían a cometer un hurto. Uno intentó huir en un bus municipal. En el operativo fueron incautadas un arma de fuego y una motocicleta con alteraciones en la placa. Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía por presunto porte de armas y falsedad marcaria.

Policía frustra un hurto en Copacabana y captura a sospechoso que huyó en un bus

Un presunto hurto en el barrio Asunción de Copacabana, al norte del Valle de Aburrá, fue evitado por patrullas de vigilancia que capturaron a dos hombres de 19 y 27 años, según informó la Policía Nacional. Uno de los sospechosos intentó escapar en un bus de servicio público municipal.

La reacción de los uniformados incluyó la activación de un plan candado para cerrar las posibles rutas de salida de los implicados. Durante el procedimiento fueron incautadas un arma de fuego y una motocicleta con alteraciones en la placa.

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El intento de fuga en transporte público

En medio del operativo, los policías interceptaron a uno de los hombres. Al practicarle un registro personal, le encontraron un arma de fuego oculta en la pretina del pantalón, según el balance de las autoridades.

Al mismo tiempo, otras patrullas buscaban al segundo sospechoso, quien había abordado un bus municipal con la intención de evadir a los uniformados. La coordinación entre los policías permitió ubicarlo e interceptarlo.

Arma y motocicleta incautadas tras la alerta por hurto

Durante las verificaciones, los uniformados detectaron alteraciones en la placa de la motocicleta. Por esa razón, el vehículo fue incautado junto con el arma hallada durante el registro.

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Los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Según la Policía, deberán responder por los presuntos delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y falsedad marcaria.

Aunque la intervención se originó ante un posible hurto, esos fueron los delitos señalados en el balance del procedimiento. La responsabilidad penal de los capturados deberá ser determinada por la justicia.

Tras el operativo en Copacabana, la Policía anunció que mantendrá las acciones de prevención, vigilancia y control en los municipios del Valle de Aburrá para proteger a los ciudadanos y sus bienes.