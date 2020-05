¡Qué ‘gentío’! Reportan fila ‘interminable’ para entrar a la estación La Estrella del Metro de Medellín

En horas de la tarde de este martes 26 de mayo, la comunidad reportó una fila de decenas de personas para ingresar a la estación La Estrella del Metro de Medellín.

Por el momento el Metro de Medellín no ha reportado ningún tipo de situación particular en la Línea A del sistema de transporte, por lo que se especula que la fila se debe a las medidas sanitarias para ingresar a la plataforma y que no se presenten aglomeraciones en el lugar.

Al parecer, esta situación solo se presenta en esta estación.

Cabe mencionar que el Metro reportó que la Línea K del Metrocable, Acevedo- Santo Domingo, se encuentra temporalmente fuera de servicio debido a un inconveniente técnico.