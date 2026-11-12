Fotos: Instagram

Resumen: Un chupete personalizado con una letra K y detalles brillantes, que lució Kairo, hijo de Karina García y Kris R, dividió opiniones en redes: unos criticaron el lujo y otros defendieron el derecho de los papás a elegir sus regalos.

Karina García y Kris R, en debate en redes por el lujoso chupete personalizado de su hijo Kairo

Un accesorio del pequeño Kairo, hijo de Karina García y Kris R, se convirtió en tema de conversación en redes sociales. Se trata de un chupete personalizado con detalles brillantes y un diseño que llamó la atención de los seguidores de la pareja, pero que también provocó comentarios divididos sobre el lujo y los regalos para los recién nacidos.

Las imágenes del bebé comenzaron a circular entre los usuarios, quienes se fijaron especialmente en el llamativo objeto. Su apariencia, con adornos alrededor y una letra K en el centro, hizo que muchos lo relacionaran con una pieza de joyería más que con un accesorio de uso diario para un niño de pocos días de nacido.

Aunque no se conoce públicamente cuánto costó el chupete ni los materiales exactos con los que fue elaborado, su diseño fue suficiente para encender la discusión entre los internautas, que no tardaron en opinar sobre la decisión de la pareja de mostrarlo en sus redes.

¿Por qué el chupete del hijo de Karina García generó polémica?

La conversación tomó fuerza por las opiniones que despertó el accesorio. Algunos usuarios cuestionaron la elección de un objeto tan llamativo para un bebé y criticaron lo que consideraron una demostración excesiva de dinero.

Entre los comentarios que circularon aparecieron frases como: “Definitivamente los levantados no saben en qué gastarse la plata. La clase y el buen gusto no son cuestión de dinero” y “Una cosa es lujo y otra muy diferente ordinario”.

Las críticas no estuvieron dirigidas únicamente al diseño del chupete, sino también a la decisión de exhibir este tipo de artículos en redes sociales, un terreno en el que cada publicación de la pareja suele despertar reacciones de todo tipo.

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¿Qué dijeron los seguidores de Karina García y Kris R?

La publicación también encontró defensores de la pareja. Varios internautas consideraron que las decisiones sobre los regalos y los gastos destinados a sus hijos corresponden exclusivamente a sus padres, y que nadie más tiene por qué opinar al respecto.

“Cada quien se gasta su plata en lo que quiera y le da a sus hijos lo que le dé la gana”, escribió uno de los usuarios. Otros pidieron dejar de cuestionar a la pareja y permitirles disfrutar esta etapa familiar, la primera que viven juntos como padres.

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De esta forma, el debate quedó dividido entre quienes ven en el chupete un exceso y quienes lo consideran un detalle personal de una familia que decide cómo celebrar la llegada de su bebé.

Kairo, el bebé que mantiene la atención de las redes

El nacimiento de Kairo ha mantenido la atención de los seguidores de Karina García y Kris R, quienes han estado pendientes de los detalles que ambos comparten sobre su nueva etapa como padres. La pareja anunció el domingo 8 de noviembre la llegada de su primer hijo juntos, un bebé que desde el embarazo fue conocido como “Baby K” y que finalmente tiene nombre: Kairo Rangel García.

La noticia la compartieron en una publicación conjunta en Instagram, con la primera fotografía del recién nacido y el mensaje “Un amor para toda la vida”. Desde entonces, los seguidores han estado atentos a cada imagen del pequeño que aparece en los perfiles de sus padres.

Kairo es el tercer hijo de Karina García, quien ya es mamá de Isabella Vargas García y de Valentino Mesa García. Para Kris R se trata de su primer bebé, una nueva faceta que el cantante había anticipado con emoción en sus redes sociales durante las últimas semanas.

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Por ahora, el chupete se convirtió en uno de los elementos más comentados alrededor del bebé. Mientras unos cuestionan su apariencia, otros defienden el gusto de sus padres y su derecho a elegir los regalos que quieran para él. Lo cierto es que, a pocos días de su nacimiento, Kairo ya es uno de los nombres más seguidos en las redes de la farándula colombiana.

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Foto: Instagram Karina García y Kris R