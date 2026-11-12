Murió reconocida actriz mexicana: le hacía «volar» los ojos a don Ramón

Resumen: Resumen: La Asociación Nacional de Actores de México confirmó la muerte de la actriz Regina Torné a los 82 años, en su domicilio de Ciudad de México. La tabasqueña fue Mamá Elena en «Como agua para chocolate», papel que le valió el Premio Ariel, y Gloria en «El Chavo del 8», además de una trayectoria de más de seis décadas en cine, televisión y música. No se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) de México confirmó este miércoles 11 de noviembre el fallecimiento de la primera actriz Regina Torné, a los 82 años de edad. De acuerdo con el programa Ventaneando, la intérprete murió en su domicilio de la Ciudad de México y, hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte.

Foto destacada: Redes Sociales

«La ANDA lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestra compañera Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya, con nombre artístico Regina Torné. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a familiares, amistades y compañeros y compañeras. Descanse en paz», fue el mensaje con el que la organización gremial despidió a la actriz en sus redes sociales. Al homenaje se sumó el Centro de Teatro y Cultura, que también la recordó con un mensaje de despedida.

Nacida el 21 de julio de 1944 en Villahermosa, Tabasco, Regina Torné construyó una carrera de más de seis décadas en el cine, la televisión, el teatro y la música. Antes de actuar debutó como cantante de jazz en 1962, un género en el que fue pionera en México, y también incursionó en el bolero, con un disco dedicado a las canciones del compositor Agustín Lara. De muy joven estudió en Estados Unidos y regresó a México al cumplir la mayoría de edad, cuando decidió dedicarse de lleno a la actuación.

Su debut en el cine llegó en 1966 con Despedida de soltera. A partir de ahí participó en más de una treintena de películas, entre ellas Sólo de noche vienes, El Rata, Adiós cuñado, La señora Muerte, Blue Demon y las invasoras, Los hijos de Satanás y Viento salvaje, en plena época dorada del cine mexicano de los años sesenta y setenta.

El papel que la consagró llegó en 1992, cuando interpretó a Mamá Elena en Como agua para chocolate, la película dirigida por Alfonso Arau y basada en la novela de Laura Esquivel. Su interpretación de la autoritaria madre de Tita le valió el Premio Ariel a la mejor actriz, el máximo reconocimiento del cine mexicano. Ese papel la convirtió en un rostro conocido también fuera de México, porque la cinta alcanzó una enorme repercusión internacional.

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En la televisión, millones de televidentes la recuerdan como Gloria en El Chavo del 8, en 1978: la tía de Paty que despertaba el interés romántico de Don Ramón, el entrañable personaje de Ramón Valdés. También dejó su huella en telenovelas como Clarisa (1993), Agujetas de color de rosa (1994), Retrato de familia (1995), El amor no es como lo pintan (2000) y Como en el cine (2001). Ya en la televisión de TV Azteca encarnó a Prudencia Gutiérrez en La loba (2010), junto a Ivonne Montero y Mauricio Islas, a Loreto Encinas en Cielo rojo (2011) y a Soraya Patiño en Siempre tuya Acapulco (2014). Se aventuró además en la dirección con el cortometraje Tú puedes, si quieres (1992).

Gloria, el personaje de Regina Torné que enamoraba a Don Ramón en El Chavo del 8. Foto: Redes Sociales

Tras más de cinco décadas de actividad artística se retiró de la actuación y se trasladó a Puebla, donde fundó una academia de artes escénicas para formar a nuevas generaciones.

En enero de este año trascendieron algunos problemas de salud de la actriz. En noviembre de 2025 había sufrido una caída por la que permaneció hospitalizada varias semanas y que, tras el alta médica, le exigió cuidados de enfermería por sus dificultades para moverse. Sin embargo, no se ha confirmado que esos antecedentes estén relacionados con su fallecimiento.

La noticia de su muerte provocó una ola de mensajes de despedida en el medio artístico mexicano, que la recuerda como una de las intérpretes que dejó huella en el cine, el teatro y la televisión de su país.

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