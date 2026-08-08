Resumen: Karina García y Kris R realizaron en Medellín una celebración para revelar el sexo del bebé que esperan juntos. Tras una cuenta regresiva acompañada de humo azul y juegos pirotécnicos, confirmaron que será un niño. El momento fue transmitido por Kick y contó con la presencia de los otros hijos de Karina, Isa Vargas y Valentino, quienes también celebraron la llegada de su nuevo hermanito.

¡Es niño! Karina García y Kris R revelaron el sexo de su bebé en una celebración que sorprendió a todos

La espera terminó para Karina García y Kris R. Luego de varias semanas en las que el embarazo de la creadora de contenido ha generado atención entre sus seguidores, la pareja finalmente conoció el sexo del bebé que esperan juntos.

La noticia se dio a conocer durante una celebración organizada especialmente para revelar este dato. El encuentro reunió a familiares, amigos e invitados y tuvo como uno de sus momentos centrales la cuenta regresiva que antecedió a la revelación.

El resultado fue recibido con emoción por los futuros padres: Karina García y Kris R están esperando un niño.

La revelación se realizó en medio de una puesta en escena que incluyó juegos pirotécnicos y humo azul, elementos utilizados para marcar el instante en que se confirmó la noticia. De esta manera, después de varias horas de actividades, llegó el momento que los asistentes y quienes seguían la transmisión estaban esperando.

Un momento seguido por miles de personas

La celebración no quedó únicamente entre quienes asistieron al evento. Karina García transmitió el encuentro mediante su canal de Kick, plataforma desde la que sus seguidores pudieron acompañar virtualmente el desarrollo de la jornada y esperar junto a la pareja el momento de conocer el resultado.

Esto le podría interesar: ¡Alerta en el cerro Pan de Azúcar! Bomberos atienden incendio en la ladera oriental de Medellín

Cuando finalmente se confirmó que el bebé será un niño, Karina y Kris R compartieron el momento de celebración. Ambos se abrazaron y manifestaron su alegría al conocer la noticia.

La escena también tuvo como protagonistas a Isa Vargas y Valentino, los otros dos hijos de Karina García, quienes estuvieron presentes durante la celebración y recibieron con entusiasmo la noticia de que tendrán un nuevo hermanito.

Tras la revelación, los padres recibieron las felicitaciones de las personas que los acompañaron en el evento, en una jornada que tuvo como propósito descubrir públicamente uno de los datos más esperados desde que se conoció el embarazo.

Un nuevo integrante para la familia

Este bebé será el primer hijo de Karina García junto a Kris R y el tercer hijo de la creadora de contenido. La noticia del embarazo había sido dada a conocer semanas atrás y desde entonces el sexo del bebé se convirtió en uno de los asuntos que más interés despertó entre quienes siguen la vida de la influencer.

Antes de la celebración existían distintas especulaciones sobre si el bebé sería niño o niña. Sin embargo, la respuesta quedó finalmente resuelta durante el evento realizado en Medellín.

Ahora, con la revelación ya hecha, Karina García y Kris R continúan la espera de su hijo, mientras la familia se prepara para recibir al nuevo integrante.