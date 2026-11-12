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Resumen: La familia de Catalina Fernández Gómez, conocida como Cata Amatista, confirmó su fallecimiento a los 24 años, según Publimetro. La actriz e influencer caleña compartía su proceso de salud desde 2023. Sus familiares pidieron recordarla por el amor, sus sueños y el arte, más allá de la enfermedad.

¡Luto en redes sociales! Murió Cata Fernández , la joven influencer que compartió su lucha contra el cáncer

La familia de Catalina Fernández Gómez, conocida en redes como Cata Amatista, confirmó su fallecimiento a los 24 años mediante un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, según informó Publimetro este 12 de noviembre. La influencer y actriz caleña compartía con sus seguidores parte de su vida y del proceso médico que atravesaba desde que recibió un diagnóstico de cáncer cerebral en 2023.

En la despedida, sus seres queridos agradecieron a quienes la acompañaron y pidieron que su recuerdo no quedara reducido a la enfermedad. El comunicado destacó el amor que entregó, su forma de disfrutar los momentos cotidianos y los vínculos que construyó con familiares, amigos y personas que la seguían en internet.

«Hoy, Cata ha partido de este plano material. Su cuerpo ha descansado, pero su luz, su amor y todo lo maravilloso que sembró en este mundo se quedan para siempre en cada uno de nosotros», expresó la familia en la publicación recogida por ese medio.

El mensaje de su familia para recordar a Cata Amatista

Uno de los apartados centrales de la despedida fue la petición de mirar su vida más allá del diagnóstico. «El cáncer no fue toda su historia. Su historia fue el amor», escribieron sus familiares. Con esas palabras resaltaron a la joven que tenía sueños, proyectos artísticos y una manera propia de relacionarse con los demás.

El texto también reconoció el acompañamiento que recibió durante los últimos años. Sus seres queridos dieron las gracias por los mensajes de apoyo y por la presencia de quienes estuvieron pendientes de las diferentes etapas de su tratamiento. En ese agradecimiento incluyeron a familiares, amigos y seguidores.

Según la publicación citada por Publimetro, la familia destacó que Catalina encontraba alegría incluso en situaciones pequeñas. La despedida se centró en esas experiencias compartidas y en lo que dejó en las personas que la conocieron, en lugar de limitarse a los momentos más difíciles de su salud.

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La actuación y el arte hacían parte de sus proyectos

Catalina vivía en Cali y tenía en la actuación uno de sus intereses principales. De acuerdo con la reseña de Publimetro, que recoge información de El País de Cali, había participado en producciones independientes y en el montaje de Hamilton presentado en el Teatro Jorge Isaacs de la capital vallecaucana.

Esos proyectos también aparecían en sus intervenciones públicas sobre la enfermedad. Para Cata Amatista, hablar del tratamiento no significaba dejar de lado las metas que quería alcanzar. En sus redes combinaba reflexiones sobre su salud con mensajes relacionados con el arte y con sus ganas de continuar sus planes.

La información reseñada por Publimetro sitúa su diagnóstico el 23 de marzo de 2023, después de presentar dolores de cabeza. Los estudios identificaron una masa de aproximadamente cuatro centímetros y posteriormente se determinó que se trataba de un meduloblastoma cerebeloso, según ese relato.

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El medio señaló que la joven pasó por cirugías y tratamientos médicos, entre ellos quimioterapia y radioterapia durante 2024. Más adelante se conoció que la enfermedad se había extendido hacia la columna. Estos antecedentes corresponden al proceso de salud que ella había hecho público.

El llamado de la influencer para continuar su tratamiento

A finales de 2025 y comienzos de 2026, su historia llegó a más personas cuando solicitó apoyo económico para acceder a un tratamiento especializado en Argentina. Según Publimetro, explicó que necesitaba reunir cerca de 250 millones de pesos y abrió una campaña de financiación colectiva.

En ese momento, Catalina manifestó que el avance de la enfermedad podía afectar su movilidad y que requería iniciar el procedimiento con rapidez. Su llamado estuvo acompañado de una frase que resumía el deseo de continuar con sus proyectos: «Tengo muchas ganas de vivir, sueños por cumplir».

Tras la confirmación de su fallecimiento, la familia retomó ese énfasis en su vida y en el cariño que compartió. «Gracias, Cata, por tanto. Por enseñarnos a vivir bonito, por recordarnos lo esencial y por dejar tanto amor en este mundo», concluyó parte del mensaje de despedida reproducido por Publimetro.

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