¿Quién eres sin tus títulos ni tu cargo? «SER, después de todo»

El autor propone una lectura honesta y cercana para quienes atraviesan momentos de cambio. Foto: Cortesía

Resumen: El escritor Cristian Herazo lanza en Medellín su libro ‘SER, después de todo’, una obra íntima que cuestiona el éxito y la validación social.

Minuto30.com .-

En una época donde las presentaciones personales suelen reducirse al cargo laboral, los títulos universitarios o los bienes acumulados, el escritor Cristian Herazo llega a Medellín con una propuesta literaria que invita a detenerse y mirar hacia adentro. Se trata de su obra debut, “SER, después de todo”, un libro que confronta al lector con una pregunta tan simple como incómoda: ¿Quién eres cuando dejas de hablar de lo que haces, de tus títulos y de tus logros?

El proyecto editorial tomó forma definitiva tras un periodo de profundos cierres personales y profesionales atravesados por el autor durante 2026, convirtiendo su propia experiencia de vida en el punto de partida para cuestionar la necesidad constante de validación social.

De vender ropa en el centro a ocupar cargos gerenciales

La historia detrás del libro está marcada por el contraste, la resiliencia y el esfuerzo. Aunque nació en Medellín, Herazo creció en Planeta Rica (Córdoba), donde enfrentó desde muy joven el duelo por la pérdida de su padre —un reconocido líder local— y los prejuicios de un entorno complejo.

A su regreso a la capital antioqueña, se abrió camino combinando jornadas diurnas vendiendo ropa en el centro de la ciudad con estudios universitarios en horario nocturno. Con el paso de los años, logró abrirse espacio en el mundo corporativo hasta alcanzar posiciones gerenciales y consolidar estabilidad económica.

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Durante mucho tiempo asumió el éxito como una herramienta para demostrar su valía frente a los demás, hasta comprender que la verdadera libertad llegaba al despojarse de las expectativas ajenas y reencontrarse con su propia esencia.

Un espejo colectivo lejos de la autoayuda convencional

A diferencia de los manuales tradicionales de superación personal o los relatos centrados en la victimización, “SER, después de todo” apela a la memoria íntima —sus raíces cordobesas, los duelos familiares, la reconciliación y su recorrido por Medellín— para construir un puente emocional con quien lee sus páginas.

«Podía hablar de mis estudios, de haber sido gerente, de mi casa o de mis logros. Pero si quitaba todo eso, la pregunta se volvió mucho más sencilla y dura a la vez. No considero que mi historia sea más extraordinaria que la de los demás; quiero que alguien empiece a leer sobre mí y termine pensando en sí mismo», explica Herazo sobre el propósito de su obra.

Con este lanzamiento en Medellín, el autor propone una lectura honesta y cercana para quienes atraviesan momentos de cambio o buscan redefinir el significado del éxito más allá de las etiquetas externas.