Resumen: Karina García y Kris R anunciaron que están esperando un bebé y compartieron la noticia con sus seguidores a través de una emotiva publicación en redes sociales. La pareja confirmó así los rumores que circulaban desde hace semanas y recibió cientos de mensajes de felicitación. Mientras Karina será madre por tercera vez, para el cantante urbano esta será su primera experiencia como padre.

¡Confirmado! Karina García y Kris R rompen las redes al anunciar que serán papás

La creadora de contenido Karina García y el cantante de música urbana Kris R decidieron poner fin a los rumores que venían circulando desde hace varias semanas y confirmaron que agrandarán su familia. La pareja compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó una serie de fotografías que rápidamente se convirtieron en tendencia y despertaron cientos de reacciones entre sus seguidores.

El anuncio fue realizado mediante una publicación conjunta en la que ambos aparecen disfrutando de un momento especial frente al mar. Las imágenes estuvieron acompañadas de un mensaje que confirmó lo que muchos usuarios ya sospechaban desde hace algún tiempo.

«Nuestra sueño más bonito, viene en camino», escribió Karina García junto a las fotografías que compartió con sus millones de seguidores.

La publicación no tardó en acumular comentarios de apoyo, felicitaciones y mensajes de cariño por parte de amigos, colegas del mundo digital y fanáticos que siguen de cerca la relación de la pareja.

Una noticia que ya generaba especulaciones

La confirmación llega después de varias semanas de comentarios y rumores en redes sociales sobre un posible embarazo de la influenciadora.

Las versiones comenzaron a tomar fuerza luego de algunas declaraciones realizadas por Yina Calderón, quien mencionó públicamente información relacionada con la pareja y despertó todo tipo de reacciones entre los usuarios.

Sin embargo, ni Karina García ni Kris R habían hecho referencia al tema hasta ahora. Ambos optaron por mantener la reserva sobre su vida personal mientras continuaban compartiendo contenido habitual en sus plataformas digitales.

Con la reciente publicación, los dos decidieron revelar la noticia directamente a sus seguidores y mostrar el momento que atraviesan como pareja.

La reacción de Kris R

Tras la publicación de Karina, el cantante urbano también expresó públicamente su emoción por la llegada del bebé.

A través de los comentarios, Kris R respondió con un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

«Te amo mi vida el comienzo de algo muy hermoso 😍 Gracias por cumplirme mi mayor sueño».

Las palabras del artista fueron interpretadas por sus seguidores como una muestra de la ilusión que ambos sienten por la nueva etapa que están por comenzar.

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Un nuevo capítulo para la pareja

Durante los últimos meses, Karina García y Kris R han estado en el centro de la conversación en redes sociales debido a su relación sentimental, que ha sido seguida de cerca por miles de personas.

Ahora, la pareja afronta uno de los momentos más importantes de su vida personal con la llegada de un hijo, noticia que ha sido celebrada ampliamente por su comunidad digital.

Aunque la publicación confirmó el embarazo, por el momento ninguno de los dos ha revelado detalles relacionados con el tiempo de gestación, la fecha estimada de nacimiento o el sexo del bebé.

La familia de Karina sigue creciendo

La llegada del nuevo integrante tendrá un significado especial para Karina García, quien ya es madre de Isabella y Valentino.

En diferentes ocasiones, la creadora de contenido ha hablado del papel fundamental que tienen sus hijos en su vida y de cómo se han convertido en una de sus principales motivaciones tanto en el ámbito personal como profesional.

Para Kris R, en cambio, este será su primer hijo, razón por la que muchos de sus seguidores destacaron la emoción reflejada en las palabras que dedicó tras el anuncio.

Mientras tanto, los fanáticos de ambos continúan atentos a las redes sociales de la pareja, a la espera de nuevas publicaciones que permitan conocer más detalles sobre esta etapa que acaban de comenzar y que ya se ha convertido en una de las noticias más comentadas del entretenimiento colombiano.