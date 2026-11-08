¡Ya nació Kairo! Karina García y Kris R anunciaron la llegada de su primer bebé juntos

Resumen: Karina García y Kris R confirmaron este domingo el nacimiento de Kairo Rangel García, su primer bebé juntos y el tercero de la influencer. La pareja anunció la noticia con una publicación conjunta en Instagram: "Un amor para toda la vida".

¡Llegó el momento que millones de seguidores estaban esperando! Karina García y Kris R anunciaron este domingo 8 de noviembre el nacimiento de su primer hijo juntos, un bebé que desde el embarazo fue bautizado cariñosamente como ‘Baby K’ y que finalmente tiene nombre: Kairo Rangel García.

La pareja compartió la noticia a través de una publicación conjunta en Instagram, en la que aparecen la primera fotografía del recién nacido, envuelto en una mantita blanca y con gorro tejido, y una postal en blanco y negro del embarazo junto al mar. Junto a las imágenes, los flamantes papás escribieron un mensaje corto pero cargado de sentimiento: «Kairo Rangel Garcia. ‘Un amor para toda la vida'».

En cuestión de minutos, la publicación se llenó de felicitaciones de seguidores y figuras del entretenimiento, que celebraron la llegada del bebé más esperado del mundo del espectáculo paisa. El nombre, además, confirma lo que las páginas de chismes habían adelantado hace apenas unos días: el pequeño se llamaría Kairo, cumpliendo con la tradición de la inicial K, la misma de Karina y Kris.

Kairo es el tercer hijo de Karina García, quien ya es mamá de Isabella Vargas García, de 19 años, y de Valentino Mesa García, de 6. Para Kris R, en cambio, se trata de su primer bebé, una nueva faceta que el cantante había anticipado con emoción en sus redes sociales durante las últimas semanas.

Un embarazo que no fue nada fácil

La llegada de Kairo pone punto final a un embarazo marcado por las complicaciones. La creadora de contenido contó a sus seguidores que la fecha probable de parto cambió al menos cuatro veces por distintos síntomas: sangrados, amenaza de parto prematuro, náuseas persistentes, episodios de taquicardia y falta de aire, entre otros.

A diferencia de sus dos embarazos anteriores, en los que sus hijos nacieron en la semana 40, esta gestación exigió controles constantes. En las últimas semanas, Karina reveló que el bebé era «macro», es decir, más grande de lo normal, por lo que los médicos evaluaban si el nacimiento sería por parto natural o por cesárea. «Hay un problema, no sabemos si puede nacer por parto natural porque está muy grande», contó entonces la influencer.

Esto le podría interesar: https://www.minuto30.com/era-inevitable-karina-garcia-rompio-el-silencio-sobre-las-supuestas-fotos-del-nacimiento-de-baby-k/1726421/

Los rumores que circularon antes del anuncio

La noticia llega después de varios días de especulaciones. El jueves 5 de noviembre, una página de chismes aseguró que la paisa ya había dado a luz e incluso reveló el supuesto nombre del pequeño, lo que desató una ola de comentarios en redes sociales. Sin embargo, Karina se encargó de apagar los rumores mostrándose todavía embarazada en sus historias y dejando una advertencia clara: «Yo soy la única que les informaré cuando mi bebé nazca».

Y cumplió. Fue la propia pareja la que confirmó la llegada de Kairo con las primeras imágenes oficiales, tal como lo había prometido la influencer, quien pidió en varias ocasiones que sus seguidores no creyeran en versiones ajenas sobre este momento tan importante para su familia.

Un amor que empezó frente a las cámaras

Karina García y Kris R se conocieron durante la grabación del video de la canción ‘Ganas’, en el que la antioqueña fue modelo. El romance se confirmó públicamente cuando asistieron juntos al concierto de Bad Bunny en Medellín y, desde entonces, la pareja ha sido muy abierta con su relación en redes sociales.

En junio de este año anunciaron que esperaban su primer bebé juntos con una romántica sesión de fotos en la playa y la frase «Nuestro sueño más bonito, viene en camino». Semanas después, revelaron que sería un niño en una celebración que sorprendió a sus seguidores.

Esto le podría interesar: https://www.minuto30.com/es-nino-karina-garcia-y-kris-r-revelaron-el-sexo-de-su-bebe-en-una-celebracion-que-sorprendio-a-todos/1715568/

Kris R, cuyo nombre real es Kristian Rangel Betancur, nació hace 25 años en Nueva York, pero creció en Medellín desde los 8 años, ciudad en la que construyó su carrera como uno de los exponentes del trap colombiano del momento, conocido también como ‘El Patrón de la calle’. Karina, por su parte, es una de las creadoras de contenido más populares del país, con cerca de seis millones de seguidores en Instagram y un paso por ‘La casa de los famosos Colombia’.

Ahora, con Kairo en brazos, la pareja inicia una nueva etapa. Los mensajes de cariño no se han hecho esperar y el nombre del bebé ya es tendencia entre los fanáticos, que celebran que la espera por fin terminó. ¡Felicidades a los nuevos papás!