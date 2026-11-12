Foto de archivo.

Resumen: J Balvin entregó el reconocimiento a Daddy Yankee en Las Vegas con un discurso escrito, lleno de humor y agradecimiento. Estas son sus frases y el cierre de la noche.

El discurso de J Balvin a Daddy Yankee: miles de familias viven del reguetón y los latinos son cultura

J Balvin leyó un discurso escrito para Daddy Yankee en la gala de Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, y varias de sus frases fueron las más comentadas de la noche. El colombiano agradeció al artista puertorriqueño por haberle hecho creer que podía vivir de la música.

El homenaje a Daddy Yankee se realizó el 11 de noviembre de 2026 en Las Vegas, como antesala de la entrega de los Latin Grammy. Balvin fue el encargado de entregar el reconocimiento y empezó con una advertencia: «Podría quedarme horas hablando, por eso decidí escribirlo».

J Balvin abrió con un verso de Gangsta Song

El cantante abrió citando un verso de Gangsta Song, el tema que Daddy Yankee grabó con Snoop Dogg: «Como si fuera ayer, cuando yo estaba haciendo lo imposible. El día que nací celebraron en los cielos, porque nacía el líder de este movimiento, la voz de la calle, el campeón del pueblo».

Luego, J Balvin contó que creció escuchando a muchos artistas que le enseñaron a amar la música, pero que fue Daddy Yankee quien le hizo pensar que él también podía ser artista.

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El discurso de J Balvin y su hilo: «por tu culpa»

El tramo más recordado llegó con un guiño a Gasolina, uno de los mayores éxitos del homenajeado: «Gracias por globalizar el reguetón. Hasta el precio de la gasolina subió por tu culpa», bromeó entre risas del público.

Desde ahí, J Balvin repitió esa expresión para hablar del alcance del género: «Por tu culpa, el mundo conoce uno de los géneros más revolucionarios de los últimos tiempos. Por tu culpa, el mundo baila, perrea y sandunguea».

También habló del impacto económico de la música urbana: «Por tu culpa, los que hacemos reguetón y nos hemos ganado nuestro lugar, no nos falta el pan en casa. Y familias completas viven de nuestro arte. Por tu culpa, miles de personas tienen empleo».

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Y cerró esa parte con un mensaje sobre la identidad latina: «Por tu culpa, el mundo reconoce que los latinos no somos una moda, sino una cultura que marca la diferencia».

«De ícono a ícono mundial» y «de alumno a maestro»

Para terminar, J Balvin recordó unas palabras que Daddy Yankee le dedicó años atrás en otra premiación: «De ícono a ícono mundial, te lo mereces». Esta vez le tocó devolverlas desde otro lugar: «De alumno a maestro, te lo mereces».

Y lo despidió con un agradecimiento directo: «Raymond, gracias infinitas por cambiarnos la vida a todos los que estamos aquí y representamos el género urbano».

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Una noche de tributos con artistas de varias generaciones

La ceremonia reunió a decenas de artistas. Tito el Bambino, Feid, Jowell & Randy y Trueno interpretaron Gasolina, mientras que Feid, Ryan Castro, J Noa, Paulo Londra y Trueno hicieron un popurrí con Rompe, Talento de Barrio y Somos de Calle.

J Balvin, por su parte, cantó Tu Príncipe. También se presentaron Oscar D’León, Natalia Jiménez, Anthony Ramos, Gente de Zona, Nathy Peluso, Pablo Alborán, Reik, Rawayana y Sugarhill Gang, entre otros. Ed Sheeran, Black Eyed Peas, Lil Jon, Fergie y Juan Luis Guerra enviaron felicitaciones en video.

El artista cubano Alexander Delgado dijo que Daddy Yankee representa «constancia, ejemplo y disciplina», mientras que el puertorriqueño Pedro Capó lo describió como «un tipo limpio, genuino y auténtico».

La Academia Latina de la Grabación entregó el reconocimiento de Persona del Año 2026 a Daddy Yankee por su trayectoria, su aporte a la expansión internacional del reguetón y su labor humanitaria. El discurso de J Balvin fue uno de los momentos centrales de la noche.