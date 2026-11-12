Falla eléctrica en el José María Córdova frenó el control migratorio durante la madrugada

Resumen: Una novedad eléctrica afectó la iluminación y el control migratorio del José María Córdova durante la madrugada. Airplan explicó lo ocurrido y dio recomendaciones a los viajeros.

Una falla eléctrica en el aeropuerto José María Córdova, ubicado en Rionegro y que sirve a Medellín, afectó la iluminación de la terminal de pasajeros y obligó a suspender temporalmente el control migratorio durante la madrugada de este jueves 12 de noviembre de 2026. La concesionaria Airplan informó que la novedad se presentó al comenzar trabajos de mantenimiento programados en la subestación principal de energía.

El inconveniente ocurrió en uno de los sistemas de protección eléctrica y comprometió algunos circuitos de la terminal, principalmente los destinados a la iluminación. La baja visibilidad en el área de migración llevó a interrumpir ese servicio mientras se atendía la contingencia.

¿Qué pasó con el control migratorio en el José María Córdova?

De acuerdo con el comunicado de la operadora, la suspensión se extendió entre las 12:30 y las 5:55 de la mañana. Es decir, el control migratorio estuvo interrumpido durante cinco horas y 25 minutos. Ese intervalo corresponde al servicio de migración, no a una suspensión general de todas las actividades de la terminal.

Los equipos técnicos comenzaron a implementar soluciones provisionales para recuperar gradualmente los circuitos afectados. El propósito de esas labores, según Airplan, es restablecer las condiciones normales en las áreas impactadas por la novedad eléctrica.

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La concesionaria señaló que las unidades de respaldo continúan operando. Entre los servicios que se mantienen en funcionamiento mencionó las plantas de energía, las comunicaciones y los módulos de atención a los pasajeros, por lo que la afectación no debe confundirse con un apagón de todos los servicios aeroportuarios.

Además, informó que mantiene coordinación con las autoridades y con las entidades que trabajan dentro del aeropuerto para reducir los impactos sobre los usuarios y avanzar en la normalización de las condiciones de atención.

Los cierres de pista ya estaban programados

La novedad se presenta en medio del calendario de cierres nocturnos de pista por mantenimiento en el José María Córdova, anunciado previamente. Es importante distinguir ese cronograma de la falla reportada este jueves: uno corresponde a restricciones previstas para ejecutar obras y la otra a una contingencia técnica en el sistema eléctrico.

El calendario divulgado contempla cierres entre las 12:30 y las 5:30 de la mañana, del 11 al 22 de noviembre. Para el periodo del 23 al 29 de noviembre, la restricción está prevista entre la 1:00 y las 5:00 de la mañana. Las franjas fueron coordinadas con las aerolíneas y autorizadas por la Aeronáutica Civil.

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Dentro de los trabajos anunciados figuran intervenciones en la pista, como el sellado de fisuras, la descontaminación de caucho y el mantenimiento de la señalización horizontal, además de labores en las subestaciones de energía. La terminal de pasajeros permanece abierta durante las jornadas de mantenimiento nocturno.

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Qué deben consultar los viajeros

Para quienes tienen vuelos programados, la recomendación de Airplan es mantener comunicación directa con las aerolíneas y verificar el estado del itinerario. También pidió seguir los canales oficiales del aeropuerto, entre ellos la cuenta @aeropuertomde en X, para conocer los reportes sobre las condiciones de servicio.

La contingencia es distinta de la falla de servidores que obligó a realizar trámites manuales en El Dorado, reportada esta semana. En Bogotá, el problema involucró las plataformas de registro y embarque; en Rionegro, el comunicado se refiere a circuitos eléctricos e iluminación, con una interrupción temporal del control migratorio.

Antes de desplazarse hacia el José María Córdova, los pasajeros pueden contrastar la información de su reserva con la actualización de la compañía aérea. La verificación debe hacerse sobre cada vuelo, pues los horarios de mantenimiento de pista y la atención de la novedad eléctrica son reportes diferentes.