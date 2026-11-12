Jimmy Vásquez salió de MasterChef: un plato fallido y unas disculpas marcaron su despedida

Foto de archivo

Resumen: Jimmy Vásquez fue eliminado de MasterChef Celebrity Colombia en la emisión del 11 de noviembre de 2026. El jurado señaló una yema rota, falta de sal y pollo seco en su preparación. Al despedirse, el actor ofreció disculpas a sus compañeros y les deseó llegar a la final.

Jimmy Vásquez quedó eliminado de MasterChef Celebrity Colombia en la emisión del miércoles 11 de noviembre de 2026, después de que el jurado señalara errores de cocción, sazón y presentación en su plato. De acuerdo con el recuento difundido por Canal RCN, el actor cerró su participación con un mensaje de disculpas para los compañeros con quienes compartió la cocina del programa.

La despedida tuvo dos momentos distintos: primero llegó la evaluación de una receta que no cumplió las expectativas de los chefs y, después, una intervención del concursante sobre la experiencia de convivir y competir durante varias horas. Vásquez aprovechó ese espacio para reconocer que algunas de sus actitudes pudieron incomodar a otros participantes.

El plato de Jimmy Vásquez que no convenció al jurado

El reto de eliminación permitió a los concursantes preparar un plato libre con salsa Bary. Para completar la propuesta tuvieron 60 minutos y acceso a la despensa, condiciones con las que debían desarrollar su idea y llevarla al atril para la degustación.

En la prueba participaron Sebastián Villalobos, Emmanuel Restrepo, Verónica Orozco, Marcela Carvajal y Jimmy Vásquez. El actor eligió una preparación de inspiración peruana y la presentó con el nombre «Que pasen los chefs». Sin embargo, la revisión de sus ingredientes dejó observaciones que pesaron en el resultado.

Jorge Rausch cuestionó que la yema del huevo estuviera rota antes de servir. También señaló que faltaba sal y que el pollo había quedado seco. Aunque destacó un aspecto de la técnica, su devolución dejó claro que la preparación tenía problemas en más de un componente.

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Nicolás de Zubiría y Belén Alonso también hicieron observaciones sobre el plato. La decisión de los chefs estuvo ligada a los errores de la propuesta presentada en ese desafío, que terminó por dejar al actor sin un lugar en la siguiente etapa de la competencia.

Las disculpas de Jimmy Vásquez al despedirse

Una vez conocida la eliminación, Jimmy Vásquez tomó la palabra. Lejos de limitar su despedida al resultado culinario, habló del esfuerzo emocional que le significó participar en el reality y de la convivencia con los demás famosos durante las jornadas del programa.

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«Qué viaje tan bravo, qué experiencia tan dura», expresó el actor antes de dirigirse a sus compañeros.

En su intervención comparó lo vivido en el concurso con otras situaciones en las que, a su juicio, se conoce realmente a las personas. A continuación, ofreció excusas por los momentos en los que pudo reaccionar de manera inapropiada, sin convertir su despedida en un reclamo por el veredicto.

«De corazón les pido excusas», dijo Vásquez. «De verdad, somos seres humanos y estábamos conviviendo varias horas».

El mensaje terminó con buenos deseos para quienes continúan en la cocina. El actor manifestó que le habría gustado que hubiera varios ganadores y les dijo a sus compañeros que merecían llegar a la final. Así, el cierre de su participación pasó de la evaluación de su plato a un reconocimiento del camino compartido.

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La reacción de sus compañeros en MasterChef

Entre quienes se mostraron más afectados por la salida estuvieron Verónica Orozco y Robert Farah. Ambos agradecieron los momentos vividos con Vásquez dentro de la competencia, según el recuento del canal sobre la despedida del participante.

La trayectoria del actor en esta temporada ya había tenido un episodio difícil: Minuto30 informó en septiembre sobre la quemadura que sufrió Jimmy Vásquez durante un reto de MasterChef. Aquella salida temporal por atención médica no significó su eliminación. El resultado del 11 de noviembre corresponde, en cambio, al veredicto del jurado sobre la preparación que presentó en la nueva prueba.