Foto: Policía Nacional

Resumen: La Fiscalía judicializó a José Alejandro Rivera Beleño, alias Costeño, y David Zapata Jiménez, alias Ratón, como presuntos responsables del homicidio de dos particulares y del patrullero Jamilton Andrés Santa Aguirre, ocurrido el 4 de noviembre en el barrio Estación Villa, centro de Medellín. Según la investigación, los procesados llegaron en motocicleta; Rivera Beleño habría disparado contra las víctimas civiles y, al huir, contra los policías que hacían un plan candado. Ambos fueron capturados en Medellín e Itagüí y no aceptaron los cargos por homicidio agravado y porte de armas. Alias Costeño quedó en prisión, alias Ratón recibió medida no privativa y la Fiscalía apeló esa decisión.

Judicializados presuntos responsables del crimen de dos particulares y un patrullero en el centro de Medellín

La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos hombres como presuntos responsables de participar en el homicidio de dos particulares y de un patrullero de la Policía Nacional, en hechos ocurridos la madrugada del pasado 4 de noviembre en vía pública del barrio Estación Villa, en el centro de Medellín.

Según el ente investigador, los procesados son José Alejandro Rivera Beleño, alias Costeño, de 22 años, y David Zapata Jiménez, alias Ratón, de 29. Ambos fueron capturados en Medellín e Itagüí y presentados ante un juez de control de garantías, donde la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas, partes o municiones, ambas conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidio de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), los dos procesados llegaron al lugar de los hechos en una motocicleta conducida por Zapata Jiménez.

Según la Fiscalía, alias Ratón se ubicó a prudente distancia del sitio, mientras que su compañero, Rivera Beleño, al parecer, disparó contra las dos víctimas civiles.

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Momentos después, cuando los presuntos agresores abandonaban la escena del doble crimen, habrían disparado contra varios policías que organizaban un plan candado para evitar su fuga. En esa acción fue atacado el patrullero Jamilton Andrés Santa Aguirre, de 27 años, quien recibió una herida por arma de fuego en la cabeza.

¿Cuál habría sido el móvil del doble homicidio?

Las labores investigativas de la Fiscalía evidenciaron que los dos particulares habrían sido asesinados por posibles disputas en temas de estupefacientes, según señaló el ente investigador.

Uno a la cárcel y otro con medida no privativa

Por disposición judicial, a alias Costeño le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario. A alias Ratón, en cambio, le fue impuesta una medida de aseguramiento no privativa de la libertad.

Frente a esta última decisión, la Fiscalía General de la Nación informó que interpuso recurso de apelación.