Resumen: El aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro cerrará su pista durante las madrugadas del 11 al 29 de noviembre de 2026 por labores de mantenimiento autorizadas por la Aeronáutica Civil. Los cierres serán de 00:30 a 5:30 a. m. entre el 11 y el 22 de noviembre, y de 1:00 a 5:00 a. m. entre el 23 y el 29. El terminal de pasajeros permanecerá abierto las 24 horas y la recomendación es confirmar los itinerarios directamente con las aerolíneas.

Pilas, viajeros: aeropuerto José María Córdova tendrá cierres de pista del 11 al 29 de noviembre

El aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, el principal terminal aéreo que sirve a Medellín y al Valle de Aburrá, anunció este viernes 6 de noviembre una serie de cierres programados de su pista de aterrizaje para adelantar labores de mantenimiento en el lado aire, que se extenderán entre el 11 y el 29 de noviembre de 2026.

La terminal aérea explicó que los trabajos buscan fortalecer las condiciones de seguridad y de servicio del aeropuerto, uno de los más importantes del país por su volumen de pasajeros nacionales e internacionales.

Estos son los horarios de los cierres

De acuerdo con el cronograma publicado por el aeropuerto, las intervenciones se dividirán en dos fases:

Del 11 al 22 de noviembre, la pista cerrará desde las 00:30 hasta las 5:30 de la mañana, cada día, para un total de cinco horas diarias de cierre.

Del 23 al 29 de noviembre, el cierre será desde la 1:00 hasta las 5:00 de la mañana de cada día, es decir, cuatro horas diarias.

La administración aeroportuaria precisó que estos cierres fueron autorizados por la Aeronáutica Civil y coordinados previamente con las aerolíneas que operan en la terminal, de manera que el impacto en la operación comercial sea el menor posible. En ese horario de madrugada, las aerolíneas no suelen tener programadas salidas ni llegadas, pero algunos itinerarios podrían presentar ajustes.

Por eso, el llamado a los viajeros es claro: quienes tengan vuelos programados para esas fechas deben consultar directamente con su aerolínea cualquier modificación en los horarios, antes de desplazarse hasta el aeropuerto.

El aeropuerto permanecerá abierto las 24 horas

Aunque la pista estará cerrada durante esas franjas de la madrugada, la terminal de pasajeros permanecerá abierta las 24 horas del día. Esto significa que los viajeros podrán llegar con la anticipación necesaria a sus vuelos, pernoctar en las instalaciones si lo requieren y adelantar con normalidad los procesos de check-in y demás trámites.

Los trabajos se realizarán en la pista y en las áreas del lado aire de la terminal, con maquinaria y personal especializado, durante las horas en las que no habrá operaciones aéreas. Una vez finalice cada jornada nocturna, la pista volverá a habilitarse para la operación normal del día siguiente.

Una terminal clave para Antioquia

El José María Córdova, operado por el grupo Airplan, movilizó más de 14,5 millones de pasajeros durante 2025, entre viajeros nacionales e internacionales, lo que lo convierte en una pieza clave de la conectividad de Antioquia y de todo el norte de Colombia.

Desde esta terminal, ubicada a unos 45 minutos de Medellín, operan vuelos directos hacia las principales ciudades del país y hacia destinos internacionales en Estados Unidos, Centroamérica, el Caribe, Suramérica y Europa, por lo que cualquier ajuste en su operación impacta a miles de viajeros cada día.

Las labores de mantenimiento programado hacen parte del plan regular con el que la concesión aeroportuaria mantiene la infraestructura en condiciones óptimas de seguridad operacional, en coordinación permanente con la Aeronáutica Civil, la autoridad que vigila y autoriza este tipo de intervenciones en los aeropuertos colombianos.

Recomendaciones para los viajeros

Si usted tiene un vuelo programado entre el 11 y el 29 de noviembre, tenga en cuenta estas recomendaciones:

Confirme el estado y el horario de su vuelo directamente con la aerolínea, especialmente si su salida o llegada está cerca de las franjas de cierre.

Llegue al aeropuerto con la antelación recomendada por su aerolínea; el terminal estará abierto toda la noche.

Programe con tiempo su transporte desde y hacia Rionegro, teniendo en cuenta que en la madrugada la oferta de servicios puede ser menor.

Verifique el estado de su vuelo antes de salir de casa, a través de los canales de su aerolínea.

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