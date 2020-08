VIDEO: ¡Está fuerte! Reportan al menos un muerto en Carolina del Norte por el huracán ‘Isaías’

Desde el pasado 3 de agosto, el huracán reportado como categoría 1 -Isaías- llegó a Carolina del Norte, en el sureste de Estados Unidos con vientos sostenidos de 140 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes -NHC-.

Según medios internacionales meteorólogos han advertido sobre fuertes lluvias peligrosas marejadas ciclónicas, lo que implica riesgo de inundaciones por el aumento de agua moviéndose tierra adentro desde la costa.

A parecer, se formaron tornados producto de los fuertes vientos que causaron destrozos en el condado de Bertie, destruyendo un parque de casas rodantes, mientras continúa dirigiéndose hacia el norte de Estados Unidos.

If the boats are a-rockin' #Isaias is a-knockin'!

The waves were wild in #NewJersey earlier today. Join us on @PlutoTV, @AppleTV, @Roku and more! pic.twitter.com/okZRzsl0VJ

— WeatherNation (@WeatherNation) August 4, 2020