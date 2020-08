“Mujer, no estás sola”, campaña en Honduras contra la violencia de género

Asociaciones feministas de Honduras con el apoyo de la organización humanitaria Oxfam y Canadá pusieron este martes en marcha una campaña de sensibilización contra la violencia machista, cuyo objetivo es fomentar empatía y la implicación de la ciudadanía ante este problema.

Con el lema “Mujer, no estás sola”, la citada campaña va dirigida a toda la población y es liderada por la asociación Calidad de Vida, que ha alzado su voz para exigir el respeto a la vida, posicionando sus derechos, y atención a las mujeres víctimas de violencia de género.

La directora de Calidad de Vida, Ana Cruz, dijo que la violencia contra las mujeres “no cesa” y que la campaña busca dar a las víctimas el mensaje de que “no están solas” ante este problema.

“Hay organizaciones que estamos trabajando por ellas (mujeres), por eso la campaña de sororidad no solo es llevar el mensaje, también es deconstruir el machismo, porque tenemos que enseñar de que la casa en tiempos de pandemia no solo es estar cargando a la mujer con todas las labores”, enfatizó.

La campaña también pretende concienciar a los diputados del Parlamento hondureño de la importancia de aprobar la Ley de Casas Refugio, presentada hace dos años, para mujeres víctimas de la violencia machista en el país centroamericano, que ya deja más de 200 muertas en lo que va de año, señaló.

“Todas las cosas que tienen que ver con las mujeres se hacen a un lado, por lo que esta campaña es para que la mujer se sienta apoyada”, añadió.

La campaña “Mujer, no estás sola” es apoyada financieramente por Oxfam y el Gobierno de Canadá.

MÁS EMPATÍA Y SOLIDARIDAD

Por su parte, Alía Kafati, fundadora de organización Hay Salida, pidió a la población empatía y solidaridad con las mujeres víctimas de violencia machista.

“Creo que, si las personas fuéramos más empáticos los unos con los otros y nos pusiéramos en el lugar de las otras personas, entenderíamos un poco más la importancia de estas luchas”, enfatizó Kafati, que fue víctima como muchas mujeres de la violencia machista.

Lamentó que los temas que afectan a las mujeres, que en el país representan el 51 % de los 9,3 millones de habitantes, la gran mayoría pobres, no son atendidos de la mejor forma.

Kafati relató que se casó muy joven. “Con el error de mi vida, fue el aprendizaje más grande que puedo tener” para comprender que fue víctima de violencia machista, agregó.

“Caí en un ciclo de violencia doméstica, el cual no supo reconocer y no entendía (…), con el tiempo ese ciclo se hacía más dañino, comenzando por la violencia psicológica, económica y terminando por la violencia física, todo esto lo viví callada, no se lo conté a nadie”, explicó. La violencia doméstica “no discrimina sexo, raza, edad, ni estrato social”, enfatizó Kafati, que pertenece a una de las familias más pudientes en Honduras.

En su opinión, una educación basada en el respeto a la igualdad y la sensibilización tanto del entorno como de la sociedad para denunciar las agresiones contra las mujeres resultan primordiales para prevenir la violencia machista.

El número de denuncias por violencia machista presentadas en Honduras durante el primer semestre roza las 50.000, según datos citados por la asociación Calidad de Vida.

El confinamiento por la pandemia del coronavirus ha agudizado la violencia machista en Honduras, porque la medida ha obligado a las mujeres a encerrarse en casa con su agresor, según las organizaciones feministas.

