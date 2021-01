En Italia un médico es acusado de matar a dos pacientes con Covid- 19, para liberar camas en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Se trata de Carlo Mosca, quien era el jefe de la sala de emergencias del hospital de Montichiari, en Brescia, Italia.

Según recogen medios internacionales, el doctor está acusado de administrar intencionadamente fármacos con efecto anestésico y bloqueante neuromuscular a dos pacientes de 61 y 80 años, causándoles la muerte.

El profesional de la salud fue acusado de homicidio voluntario, en este momento se encuentra con detención domiciliaria y fue separado de su cargo.

Los hechos habrían ocurrido en marzo del 2020, en plena ola de la pandemia en ese país donde se elevó el número de contagios y decesos por Covid- 19.

Las autoridades locales revisaron la historia clínica de numerosos pacientes fallecidos en ese período por Covid, encontrando que en algunos casos se produjo un agravamiento de la salud repentino y de difícil explicación.

“Los análisis revelaron que dentro de los tejidos y órganos de uno de ellos, había presencia de un fármaco anestésico y relajante muscular comúnmente utilizado en los procedimientos de intubación y sedación del paciente que, si se utiliza fuera de procedimientos y dosis específicas, puede determinar la muerte del paciente”, explicó el medio local apunta Il Giorno.

Además, en los historiales clínicos del fallecido no aparece la administración de esos medicamentos.

Por otro lado, en medio de la investigación se conoció un chat entre dos enfermeras a cargo del doctor acusado que indicarían que los mató para liberar camas: “¿Te pidió que administraron las drogas sin intubarlas? No, las está matando solo porque quiere liberar la cama”. “Estoy de acuerdo contigo, esto es una locura”.

Doctor arrested on suspicion of MURDERING two patients on Covid ward to create space. Carlo Mosca, 47 administered lethal doses of anaesthetics to 61-year-old Natale Bassi & 80-year-old Angelo Paletti at the hospital in Lombardy in March, prosecutors claim https://t.co/FL3REdrHKy

— Dictator Watch (@DictatorWatch) January 27, 2021