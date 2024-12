En zonas urbanas y rurales de Mutatá, Belén de Bajirá y Riosucio habrá interrupción del servicio de energía

Resumen: Empresas Públicas de Medellín anuncia corte de energía en Mutatá, Belén de Bajirá y Riosucio este jueves 30 de junio. Afectados: 19.260 usuarios en zonas urbanas y rurales. Horario: De 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Recomendaciones: Tener a mano dispositivos de comunicación que no requieran energía eléctrica. Abastecerse de agua y comida no perecedera. Planificar el uso de refrigeradores y congeladores.