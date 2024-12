Dalton Urb, el cantante que pasó de las fincas plataneras de Urabá a la escena musical en Medellín

Daniel López Rodríguez, conocido en la música como Dalton Urb, nació y se crió en medio de los exuberantes campos de cultivo de plátano en la vereda Piedrecitas de Turbo (Antioquia), tiene sus raíces profundamente arraigadas en la tierra y la cultura campesina.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

Este hijo de cultivadores de plátano tuvo una infancia marcada por esta valiosa labor que deja en alto el campo colombiano, pero también por la música, con la que desde muy pequeño empezó a soñar que algún día llenaría estadios gracias a su talento.

Dalton empezó a escribir sus primeras canciones mientras trabajaba cosechando plátano, y como él lo menciona, “para mí el campo lo es todo, allá aprendí valores, amor por lo que hago, pero una de las cosas más importantes, poder compartir con la gente tan linda que me ha rodeado a lo largo de mi vida, quienes han aportado en gran medida parte de lo que soy”.

Sin embargo, su pasión por la música inició a competir con su amor por la tierra donde nació y dejó su hogar en el campo y se trasladó a la ciudad de Medellín en el año 2022 para perseguir su sueño de convertirse en un artista de renombre mundial.

Dejó atrás todo lo que conocía y a su familia, para sumergirse en el mundo de la música urbana y comenzó a labrar su propio camino en la escena del Reggaetón.

En medio de todo este viaje a través de la música y su pasión, nace “Desacatá”, su nuevo lanzamiento, que como él lo afirma, es una nueva oportunidad que le da la vida.

“Me vine para Medellín con la maleta llena de sueños, sin conocer a nadie en la industria musical, y aunque hubo momentos difíciles, siempre vi una luz al final del túnel. Desacatá llegó a mí en uno de los momentos más difíciles de mi carrera porque me sentía desorientado, pero llegó gracias a un maravilloso proyecto llamado Descomunal, donde nos inscribimos más de 500 artistas, pasamos por distintos procesos y finalmente mi canción fue una de las 4 seleccionadas de 24 que se hicieron en un campamento musical”, mencionó Dalton.

El joven urabaense también resalta lo logrado en Descomunal añadiendo, «aquí he aprendido de grandes seres humanos, como lo son Alex Sánchez ‘El Kb’, María Clara Ramírez y José María Bernal, quienes vienen trabajando por crear industria en Colombia y transformar vidas a través de la música.

Con esta canción demuestro que nada es imposible y de paso rindo un homenaje a mi pasado, a mi familia, a mis raíces campesinas y a la determinación que me llevó a perseguir mis sueños, porque nunca me he rendido y espero que mi historia inspire a otros jóvenes a seguir adelante con valentía y a nunca renunciar a lo que aman».

«Desacatá» ya está disponible en todas las plataformas de streaming de música. No te pierdas el último lanzamiento de Dalton Urb y déjate contagiar por su ritmo que nos transporta a los 2000s.

Para más noticias de entretenimiento.