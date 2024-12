Revoluciona donde vayas

Si nos enfocamos en ser diferentes, auténticos… dejamos huella.

Algo que me caracteriza es que me gusta revolucionar en todos los trabajos que he tenido. Uno de mis primeros empleos fue como profesora universitaria Recuerdo que no sabía ni preparar un plan. Mi madre que era maestra me enseñó a prepararlo. Conocí al director del departamento de Ciencias Sociales, Don Alejandro Lafontaine, en una presentación que estaba realizando sobre la prevención de la violencia doméstica. Él se me acercó y me dijo que encontraba que yo tenía dotes para educar. Luego me preguntó si me interesaba dar clases en la Universidad Interamericana. Con mucho entusiasmo le dije que sí.

Cuando fui a su oficina me dijo que generalmente los profesores nuevos dan una sola clase el primer semestre. Además, me indicó que iba a estar a prueba y que la clase que iba a ofrecer estaban a punto de eliminarla por las marcadas ausencias de los estudiantes. Acepté con mucho gusto el reto. Preparé unas clases muy interesantes. Ese semestre, logré asistencia perfecta de los estudiantes en ese curso. lo que motivó al director a asignarme más materias. ¡Terminé ofreciendo 6 cursos ese primer semestre! Luego tuve la oportunidad de ofrecer clases de Justicia Criminal en otra universidad, pues mi doctorado es en leyes, soy abogada.

Sigue al canal de WhatsApp de Opinión

Allí también, hice la diferencia. Me nombraron profesora Proctor. Creé un grupo de teatro con los estudiantes, presentamos obras con enfoque social. Realizamos eventos comunitarios. El día de la graduación mi madre me acompañó. Recuerdo que fui la única profesora a la que le hicieron una ovación por minutos. El día que renuncié por irme a trabajar como Asesora legal del Presidente del Senado de la Asamblea Legislativa de mi país, Puerto Rico, mis estudiantes me sorprendieron. Me dijeron que el director me requería en su oficina. Cuando regresé al salón, todos mis estudiantes tenían una rosa roja en la mano como símbolo de despedida. Luego vi algunos de esos estudiantes, destacarse como policías, abogados, bomberos.

Ya en mi nueva posición en el Capitolio, me convertí en la abogada más joven y mejor pagada. De allí pasé a trabajar al sistema correccional. Conocí el mundo de los confinados como entrenadora personal. Así cuando cambié de empleo por la distancia a mi familia quise trabajar allí, pero esta vez como Superintendente de Instituciones Correccionales. También revolucioné el sistema correccional. Tomando todos los entrenamientos del sistema, aunque no me concernieran. Eligiendo la peor institución correccional con 750 confinados. Logrando crear una biblioteca rodante con el bibliotecario Diou. Recibiendo auditorías locales y federales excelentes. Estando a cargo de un programa especial creado por el gobierno. Adiestrando al personal que era relegado a un segundo plano, logrando mejoraran sus ejecutorias. Hace un tiempo atrás, alguien me dijo que la Superintendente Pietri era un mito en las cárceles. Así puedo seguir contando historias.

Hoy día, en el área legal, he creado un precedente, realizo procesos de divorcio en la Florida en Estados Unidos en varias horas, creando el divorcio express. Edito libros en una semana. Como agente de bienes raíces en Estados Unidos, me expandí a nivel internacional, trabajando también en México y en República Dominicana. Siendo denominada por los medios como real estate influencer. En la República Dominicana recientemente logré en 4 meses formar parte del mejor programa matutino con un segmento de bienes raíces. En la gira de medios de mi empresa de bienes raíces lo anuncié, dije que llegaba a revolucionar el mercado inmobiliario. Cuento todo esto con orgullo pues me esfuerzo, estudio, soy disciplinada y trabajo fuerte para convertirme en una autoridad en los diversos campos que me desempeño. Si nos enfocamos en ser diferentes, auténticos, si nos educamos, si nos atrevemos a ir tras lo que otros creen es imposible, revolucionamos. Dejamos huella. Te invito a que seas ese elemento diferenciador en todo lo que hagas.

Abogada, conferencista y agente de bienes raíces internacional. Visita su sitio web: www.latinasempowerment.com