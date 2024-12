¿Racismo en Cannes? Impiden a actriz mostrar capa con cara de Jesucristo en la alfombra roja del Festival de Cannes

Una penosa escena se vivió en la alfombra roja del Festival de Cannes, cuando una guardia de seguridad y sus compañeros, impidió que la actriz dominicana Massiel Taveras, luciera una capa que adornaba su vestido, con la cara del Jesucristo con la corona de espinas.

La actriz caminaba por la alfombra roja de la edición 77 del Festival con su vestido, adornado por la obra pintada a mano por su compatriota Yan Páez, pero los guardias, en especial una mujer se lo impidieron, hasta que la empujó con ira.

La guardia de seguridad, es la misma que días antes había tenido un altercado con la cantante Kelly Rowlland, por lo que tildan a la mujer de racismo en medio del evento.

La cantante le reclamó por apresurar su paso por la alfombra, además de pisar el vestido y tocarla repetidamente.

«Hubo otras mujeres que asistieron a esa alfombra que no se parecían mucho a mí, y no recibieron esa reprimenda, ni las empujaron, ni les dijeron que se bajaran. Yo me mantuve firme y ella sintió que tenía que mantenerse firme», dijo a la agencia AP la exintegrante de Destiny’s Child.

Al parecer, cuando la artista se refiere a otras mujeres que no se parecen a ella, habla del color, ya que al igual que en el caso de la actriz, junto a ellas caminaban mujeres blancas que ni siquiera eran seguidas o acosadas por la seguridad.

La organización y en especial la guardia de seguridad han sido objeto de críticas en redes sociales por racismo.

