Por daño en el circuito Campo Valdés, 12.332 usuarios en el nororiente de Medellín no tienen agua

En la tarde de este lunes (27 de mayo) cuadrillas de EPM trabajan para reparar un daño presentado en el circuito Campo Valdés, lo que obligó a la interrupción del servicio de acueducto en la tarde de este lunes 27 de mayo para 12.332 usuarios en el nororiente de Medellín.

Tenga en cuenta que estos son los barrios que no tienen agua: Campo Valdés No. 1, Campo Valdés No. 2, Manrique Central No. 1, Manrique Central No. 2, La Piñuela, Las Esmeraldas, El Pomar, La Salle y Las Granjas.

Compre los rangos de direcciones:

– De calle 71 hasta calle 72 entre carrera 45 y carrera 46.

– De calle 72 hasta calle 77 entre carrera 45 y carrera 48.

– De calle 77 hasta calle 78 entre carrera 49 y carrera 45.

– De calle 78 hasta calle 85 entre carrera 42A y carrera 49.

– De calle 85 hasta calle 86 entre carrera 44 y carrera 49.

– De calle 86 hasta calle 88 entre carrera 44 y carrera 46.

EPM suministra agua potable a la comunidad en la zona de la interrupción con tres carrotanques.

