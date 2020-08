Una fiesta privada en una mansión en las colinas de Hollywood, en el condado de Los Ángeles, terminó la madrugada de este martes con un tiroteo que resultó en la muerte de una mujer y dos heridos, informaron las autoridades locales.

Las tres víctimas de los disparos fueron inmediatamente trasladadas a hospitales locales, dos de ellos en estado crítico y el tercero en estado grave, de acuerdo con el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Una de ellas, una mujer de 35 años, falleció, mientras que los otros dos heridos, una mujer y un hombre, se encuentran ahora en condición estable, según la policía local.

El tiroteo ocurrió cerca de la 01.00 hora local (08.00 GMT), horas después de que hasta cinco vecinos de Beverly Hills llamaran a las autoridades locales para denunciar la fiesta, ya que incumplía las órdenes de evitar encuentros con muchas personas por la pandemia del coronavirus.

Hasta ahora se desconoce el motivo del tiroteo en la fiesta organizada por alguien conocido como “Kenny”, según la televisión local NBC, que no dio más detalles de su identidad.

1 dead, 2 wounded in shooting at Hollywood Hills house party police responded to hours earlier https://t.co/tPrbD1eqbY

— True Crime Daily (@CrimeWatchDaily) August 4, 2020