La cantante Greeicy Rendón hace poco habló sobre un video que publicó en su cuenta de Instagram, por el que le dicen que es una novia tóxica.

Luego de que Greeicy publicara un video de TikTok, los internautas empezaron a especular sobre quién mandaba en la relación de Rendón y Mike Bahía.

“Entro yo en este momento a defenderme (…) Yo no me considero una mujer mamona, pues yo no me siento dueña de nadie ni nadie el dueño de mi, compartimos una vida con Mike pero él puede hacer lo que quiera” dijo Greeicy en sus estados de Instagram.

Y recalcó que Mike siempre ha creído mucho en ella. “Ahora, que él confié mucho en las decisiones que yo tome y que él considere que yo siempre tomo decisiones que nos van nos van a sumar a los dos y me haga casos es diferente, pero yo en sus cosas no me meto”.

