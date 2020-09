El cantante paisa J Balvin le aseguró a sus seguidores que ya se encuentra mucho mejor tras haber superado el Covid-19 y pasar por un episodio de ansiedad.

A través de su cuenta de Instagram, el reguetonero expresó: “volví a hacer actividad física, ya me siento mejor, saliendo ya del episodio de ansiedad que me causó el COVID. Agradecido con todos los mensajes que he recibido de buena vibra”.

Hace poco Balvin se sinceró sobre su experiencia con la depresión y la ansiedad: “Puedes llorar horas y horas… Se llega a un punto de ansiedad tan grande que se llama despersonalización o desrealización que es como que te sientes fuera del cuerpo y ahí es cuando empiezas a sentir que estás perdiendo el control”.

Durante una entrevista dijo que mucho confunden la depresión con la tristeza. “En la sociedad la palabra depresión la han utilizado mucho con la tristeza como: “Estoy depre”, y no estás ‘depre’, estás triste. La depresión va más allá, estás pensando que la vida no tiene sentido y no sabes por qué”.

