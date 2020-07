Star Wars con sello de los ‘Russo’

Star Wars tendrá una película con el sello de los hermanos Russo.

Después del éxito de los Russo con Avengers, Disney quiere su sello en una película Star Wars, la cual narraría los sucesos perdidos de 30 años de Luke Skywalker después del Retorno de Jedi y el Despertar de la Fuerza para conocer qué sucedió con él al ser un Maestro Jedi. Por el momento se afirma que la cinta estaría en la plataforma Disney + pero si el guión es convincente podría saltar a la gran pantalla debido al éxito que tuvieron los Hermanos Russo con Marvel Studios y ahora con Netflix.

“Star Wars con sello Russo” obedece a que Walt Disney Studios, adquirió la franquicia y logró identificar el ADN de varias generaciones que a través de su Parque Galaxie´s Edge, mostró el comienzo que ha generado millones de dólares no solo por los objetos de camisetas, juguetes y artículos de la Saga sino por vivir historias con sus fans, quienes piden más después del éxito de la Serie “The Mandalorian“. Ahora otro aspecto desconocido que pudiera dar visos de que actores estarían en Star Wars “Luke Skywalker Saga“, es la petición que ellos le hicieron a Tom Holland, “Spiderman” para que viera la trilogía original que no conocía y se emocionara con “El Imperio Contraataca” y el Retorno del Jedi.

Los Russo vieron Star Wars con Luke Skywalker

Loved hanging out with the @Russo_Brothers & screenwriters Steve McFeely & Christopher Markus talking #EmpireStrikesBack– It’s called #RussoBrosPizzaFilmSchool for a reason- there’s deep-dish pizza AND a deep-dive into #EP4. Very tasty & I actually learned a lot! #EnjoyTheShow https://t.co/fuTkYHbDHv pic.twitter.com/ygcgwcklKp

— Mark Hamill (@HamillHimself) June 28, 2020