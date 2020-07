Lokillo “Sing Flow” crítica a artistas urbanos

Lokillo Florez, se la montó fuerte a los artistas urbanos por los lujos que ostentan en tiempos de Covid-19.

El humorista Lokillo, se despachó con su estilo para hacer con su humor una reflexión para algunos y para otros una montada a los artistas urbanos. En los últimos días, la publicación de cómo viven J Balvin en Medellín y Maluma en Miami en cuarentena, han dejado miles de reacciones a favor y en contra por la situación que viven muchos colombianos, quienes con los pagos de arriendo o desalojo que se verán enfrentados en estos días reflejando más distanciamiento de clases sociales. Lokillo, a través de un “personaje urbano” apodado “Sing Flow” habla que está en la casa por culpa de la cuarentena y no aguanta la situación, “les toca duro vivir aislados en su propia isla o pasar una cuarentena en una mansión” algo duro “por eso vamos a levantar la protesta para volver vivir”, afirma en el video que en otros apartes dice: “no es justo todo el dinero invertido a nuestras prótesis dentales con diamantes para ahora tener usar un tapabocas y no exhibirlas eso no es justo“.

Con más de seis mil likes y más cuatrocientas mil reproducciones, la publicación de Lokillo “Sing Flow“, no escatima burlas al uso de ayudas de sonido y la frase en esta temporada “compuse el horno microondas“, los comentarios han sido diversos de los seguidores como “Sing Flow , es otro damnificado de la pandemia” y “ojalá se queden confinados el resto de la vida todos los reguetoneros” la polémica está servida. Habrá que esperar las reacciones a este pieza de humor con ácidos comentarios y referencias urbanas de principio a fin.

