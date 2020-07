La corresponsal de Noticias Caracol en Cali Sindy Rodríguez, sufrió una “ponchada“.

Salir en vivo en televisión es un riesgo, todo puede suceder en el último minuto y eso es lo que le pasó a Sindy Rodríguez, la corresponsal de Caracol Noticias en Cali, quien a instantes de darle el paso quedó “ponchada” cuando alguien le baja la maga de su blusa y ella se la sube. En redes no faltaron algunas molestias de personas que vieron el instante, que al parecer no sacó de casillas a la periodista porque la manga se había elevado por un palito que la sostenía y analizando el video “un asistente” quiso cuadrarle la misma para que el encuadre en la emisión no la afectara mientras le dieran el paso a la nota en vivo.

Sindy Rodríguez, aclaró en sus redes que la ponchada al aire, no fue intencional y seguramente quedará para el recuerdo de sus reporterías desde Cali.

Sindy Rodríguez Ponchada en TV

Hijueputas no respetan nunca😤 aquí el momento exacto en que le bajan la blusa en vivo a la periodista Sindy Rodríguez de @NoticiasCaracol pic.twitter.com/cgsFdqPEfN — Daniela (@DanielaSnchez5) July 9, 2020

Sindy Rodríguez ponchada en redes