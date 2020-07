La Dj Marcela Reyes contó que se está recuperando satisfactoriamente y dijo que ante la dura situación por la que está pasando tiene su mejor energía para salir adelante y recuperarse rápido.

A través de sus estados de Instagram, la Dj expresó que “las pruebas de Dios son bienvenidas no tengo temor de ellas porque siempre vienen acompañándome de aprendizajes y bendiciones. Es bueno vivir estos momentos para saber quién sí y quien no está contigo en las malas”

“Tener COVID no es un delito”: Marcela Reyes le reprendió a quienes la tildado de “irresponsable”:

Y agregó que “tener COVID no es un delito. No discrimines, no juzgues, no divulgues, apoya a la persona que padece mediante mensajes de ánimo. No sabes cuándo te tocará a ti”. .

Ante las dudas de sus seguidores, Marcela anunció que pronto contará los detalles de lo que se encuentra viviendo en este momento.

“Sé que quieren verme, escuchar mi historia y eso va a pasar. Solo déjenme estar un poco mejor de salud porque quiero que vean a la Marcela Reyes fuerte que ustedes conoce, esa que siempre tiene una sonrisa en su rostro y que les da ánimos pa’ seguir luchando por sus sueños”.

VIDEOS: ¿Podrían tener Covid-19? Jessi Uribe y Paola Jara tras estar en contacto con Marcela Reyes