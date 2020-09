VIDEO: ¡Literal! A Karol G se le salió un seno por andar con vestido de gran escote y sin brasier

La cantante paisa Karol G publicó un vídeo con el que demostraba como se sentía con sus nominaciones a los Grammy Latinos.

Con un vestido negro que tenía un pronunciado escote en pico salió bailando y moviendo su cuerpo sensualmente por lo que se le salió uno de sus senos.

Karol G cautivó a sus miles de seguidores en redes sociales modelando con un vestido ancho con el que no utilizó brasier.

El vídeo fue acompañado con este escrito: “así me siento con mis 4 nominaciones a los Grammy Latinos. YASSS BABY! THATS MY TYPEEE. Los amo a todos, ¡GRACIAS!… Hoy estoy feliz y me siento súper B”.

