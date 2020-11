El cantante paisa conocido como J Balvin estaría pasando por otro cuatro de ansiedad y depresión, al parecer, le estarían preguntando por su ausencia en redes sociales, por lo que hizo un vídeo explicando el motivo de su poca interacción en redes sociales.

“Sé que he estado pedido de las redes. Como todo ser humano he tenido de mis pruebas y en este caso otra vez me tocó la ansiedad y un poco de depresión”, inició diciendo José Álvaro Osorio Balvin, nombre real del artista.

El artista paisa confesó que no le “gusta actuar, no me gusta estar fingiendo la felicidad, o que todo está perfecto, porque soy un ser humano como cualquier otro, soy también frágil y muy vulnerable, posiblemente más que muchos de ustedes”.

J Balvin se sinceró con sus fans: