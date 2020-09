FOTO: ¡Terrible! Filtran presunta amenaza de muerte a Belinda, no quieren que se case con Christian Nodal

Luego de conocerse que los cantantes Belinda y Christian Nodal están muy enamorados y Nodal quiere casarse con ella, se filtró en Twitter un mensaje de chat donde, al parecer, estarían amenazando de muerte a la cantante.

Y es que el mensaje dice que: “Belinda, no voy a permitir que te cases con Nodal, ni tu mamá lo va a permitir, te voy a matar amor mío porque si no eres para mí no serás para nadie”.

Por el momento, no se han dado declaraciones oficiales al respecto por ninguno de los dos cantantes sobre esta situación.

Revelan supuestas amenazas de muerte a Belinda pic.twitter.com/YAQ4uCrop8 — Fabiola (@Fabiola34070791) September 15, 2020