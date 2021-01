El cantante de música urbana Maluma, aclaró los rumores que circulan desde hace algún tiempo respecto a su orientación sexual.

A través de un video en Instagram, el artista, quien se cansó de los rumores y especulaciones, aclaró a sus seguidores esa anhelada duda que tenían hace mucho tiempo y así respondió a la pregunta ¿Por qué es gay?.

“Hay gente muy estúpida. (…) Dejen la ‘huevonada’ que yo no soy gay”, “Si fuera gay ya lo hubiera dicho. El que dijo que yo era gay por qué no me presta la novia un momentico a ver”, dijo entre risas el artista colombiano.

Las dudas sobre su orientaciones sexual nacieron a raíz de su falta de estabilidad en una relación sentimental, incluso se le llegó a vincular con el también cantante de música popular Pipe Bueno, con quien sostiene una cálida amistad desde hace varios años.