Confunden a Anuel AA con J Balvin

Esta vez a la pareja de Karol G, la confunden con J Balvin.

Las confusiones de nombres y artistas, siguen pasando para crear momentos divertidos, esta vez le tocó a una joven quien se encontró a Anuel AA y aseguró que se trataba de J Balvin, no, no es broma. Chica Picosa, una instagramer que recoge momentos del entretenimiento, compartió el video donde una fan se le acerca a Anuel otro nombre que este sonrió pero no la desmintió.

En el corto video el cantante puertorriqueño pregunta a la joven quién es él a lo que ella sin dudar responde J Balvin, entre unas memorables risas se toman la foto y Anuel luego lo comparte en redes al estilo que hizo Balvin cuando en las calles de Medellín, lo confundieron con Maluma. “Fue muy gracioso, no nos parecemos, espero que después sepa quien soy”, comentó el cantante Anuel hacia la fan confundida que ahora es famosa como la despistada que nunca lo volverá a llamar J Balvin.