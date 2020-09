“Cómo atrapar una araña” y celebrar por Will Smith

Will Smith asusta y vuelve el Príncipe del Rap / Foto Redes

Con un divertido video en instagram el actor Will Smith hizo gritar a sus seguidores, quienes celebran un regreso.

El humor de Will Smith es sorprendente y es noticia a la ante sala de la reunión de nuevo del todo el elenco del Príncipe del Rap en sus 30 años, quienes volverán a reunirse para un especial de HBO Max. Recordemos que en confinamiento, Smith y todos los actores del elenco se reunieron emotivamente para hablar y rendir un homenaje al actor James Avery, quien murió el 31 de diciembre del 2013 y es recordado como el Tío Philip, el cual siempre lo sacaba de aprietos a Will, Carlton y Jazz.

Con el video de “cómo atrapar a una araña para NO matarla” que ya tiene más de 833.980 likes y más de 62 mil comentarios, Will hizo gritar a sus seguidores no solo de miedo sino de júbilo que Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid, Dj Jazz Jeff y Alfonso Ribeiro, se reúnan con él en un especial que veremos a finales del año por los 30 años de la serie que se emitió de 1990 a 1996, y de la cual el propio actor aprobó una versión dramática que se verá en el 2021.