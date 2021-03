El reconocido actor Dwayne ‘La Roca’ Johnson, reaccionó de forma sorpresiva y graciosa frente a la elección del príncipe William como el calvo más sexy del mundo.

A través de su cuenta de Twitter, el luchador profesional escribió: “¿Cómo diablos sucede esto con ‘las tostadas de canela’, cuando Larry David claramente tiene pulso?”, dijo, haciendo referencia al reconocido comediante Lawrence Gene David, de 73 años.

Además, en su curioso y «protestante» tuit, ‘La Roca’ usó la etiqueta #DemandingRecount, con la cual exigió de forma graciosa un reconteo de votos.

En el Rankin, Dwayne Johnson se ubicó el en 9 lugar con 2,6 millones de votos.

How in the cinnamon toast f*ck does this happen – when Larry David clearly has a pulse?!?!#demandingrecount ☑️😊 https://t.co/ztO6ND4vk9

— Dwayne Johnson (@TheRock) March 27, 2021