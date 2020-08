Akashinga: “The Brave Ones” lo nuevo de James Cameron

El productor James Cameron, se mete en la piel de las intrépidas guardabosques de África que protegen animales en vía de extinción.

Akashinga “The Brave Ones” es el documental de James Cameron, que mostrará a partir del 12 de agosto, las aventuras de unas jóvenes guardabosques quienes deben enfrentar la batalla de feroces cazadores furtivos, que matan animales salvajes para robar sus colmillos y pieles entre otros. El grupo fue fundado por Damien Mander, quien se desempeña como CEO de la Fundación Internacional Anti-Caza Furtiva y Akashinga, muestra cómo el equipo de mujeres, extraídas de los abusados ​​y marginadas comunidades africanas, está revolucionando la forma como protege a los animales y se empodera a las comunidades, transformando la vida de sus miembros.

Akashinga “The Brave Ones”, ya tiene padrinos como Leonardo DiCaprio, quien compartió el afiche del documental que ser verá por National Geographic en diferentes idiomas y servirá para enviar un mensaje al mundo de la caza indiscriminada y el valor de estas mujeres.

Meet “the brave ones” – an all-female team of rangers in Zimbabwe and the last line of defense against poachers. #Akashinga: The Brave Ones from @JimCameron streams for free on #WorldElephantDay Aug 12 at https://t.co/oIx0IZqJ5K. @DamienMander @IAPF @natgeodocs pic.twitter.com/oPp7RPvyKd

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) August 12, 2020