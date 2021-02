Mientras la influencer mostraba el proceso de su cambio de extensiones, Yina Calderón manifestó que está buscando un cirujano fácil para hacer algunos retoques en su rostro. Calderón dijo que no estaba satisfecha con que su rostro se vea tan redondo.

A través de sus estados de Instagram, Yina contó que quería cambiar algunas facciones de su rostro: “Es la verdad, Me voy a poner el bisturí, porque sí (…) no me gusta ser cari redonda, entonces me voy a… sí señores”.

Calderón ha sido criticada por sus recientes cirugías en los glúteos por las que afrontó algunas dificultades y mostró sin censura algunas de las cicatrices. La empresaria ya ha pasado varias por el quirófano, en total 17 cirugías sin tener en cuenta a las que se ha tenido que someter para retirar los biopolímeros de sus glúteos.