VIDEO: “¡Otra caída en muletas!”, así fue el ‘resbalón’ de Daniella Álvarez en pleno paseo familiar

La ex Señorita Colombia Daniella Álvarez tuvo otra caída en muletas; pero esta vez su hermano iba con ella y, aunque él no alcanzó a ponerse debajo para que le cayera encima, la caída no resultó ser de gravedad.

Y es que luego de la amputación de su pierna izquierda, Daniella ha publicado en su cuenta de Instagram todo el proceso, desde su estadía en la clínica, hasta su recuperación.

Su familia y su novio han sido su apoyo incondicional en el difícil proceso que ha enfrentado con mucha fortaleza y como ella misma dice: “Y con estas risas le ponemos la mejor solución a las dificultades”.

Por su parte, su hermano también publicó el video y escribió, “Primera vez que se me cae, y aunque esta vez no alcancé a ponerme debajo para que me cayera encima…. siempre con una sonrisa!”.

Vea el video: