La actriz Amparo Grisales se despachó contra seguidora que la llamó “uribista”, la juez de ‘Yo me llamo’ le contestó a una mujer que la criticó por sus posturas políticas y hasta la comparó con Margarita Rosa de Francisco.

La mujer le habría dicho a través de Twitter: “Amparo es ‘uribista’ y con eso dice todo de ella. La gran mayoría de los colombianos quieren a Margarita (Rosa de Francisco) y a Amparo la odian”.

Esas palabras hicieron que Amparo se le regara a la mujer: “¡No soy Uribista! Pero mucho menos mamerta, no tengo apellidos políticos. No opine lo que no sabe, tonta maluca. ¡El amor que recibo de la gente me llena el corazón! Usted ponga a dieta el opinadero y lo demás también. ¡Ábrase, jajaja!”.

Luego de esos mensajes, los internautas empezaron a dar sus puntos de vista sobre lo sucedido, unos estaban de acuerdo con Amparo, mientras que otros decían que esa no era la manera de responder.