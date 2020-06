En una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Mateo Carvajal reveló que pensó en suicidarse cuando tenía 20 años de edad.

El deportista contó que durante la crisis de los 20 años pensó en quitarse la vida, expresó que en esa época se “sentía una g…, un inútil”. Aunque recalcó que eso ya estaba superado dijo que pensaba: “‘me voy a matar’, siempre tenía esa idea, era súper pesimista”.

Fue tanto el desespero en ese momento que Mateo le confesó a un amigo lo que tenía ‘planeado’, “le conté que estaba profundamente deprimido, que yo no quería vivir más, yo no sentía que tenía que estar aquí haciendo algo por alguien, no me importaba nada”.

Al escuchar las palabras de Mateo, su amigo le dijo: “le doy un consejo antes de todas esas mari… que tiene pensadas hacer, por primera vez en su vida trate de hacer algo que le apasione y después se mata y hace lo que se le dé la gana'”.

Mateo Carvajal se sinceró con sus seguidores:

