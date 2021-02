La dicha de estrenar moto no le duró mucho a ‘La Liendra‘, pues en horas de la tarde de este martes, empezó a circular un video en las redes sociales donde el ‘influencer’ relató como tuvo su primera caída en la lujosa motocicleta.

Lea también: VIDEO: “O se la robó o me va a atracar”: Mateo Carvajal si ve a La Liendra con su nueva moto en la calle

En las imágenes, aparece ‘La Liendra’ con uno de los espejos de la moto en las manos, y relata el momento incómodo que vivió en pleno centro comercial de Medellín junto a su novia Dani Duke, quien lo acompañaba.





“¿Ustedes saben qué es esto?, es el espejo de la moto mía y ¿Qué significa? pues que ya me caí… y pa’ más pena y más vergüenza no me caí solo, me caí con Daniela, y pa’ rematar, me caí en el Tesoro, en el centro comercial”, dijo el influenciador en el vídeo.

Vea el vídeo completo aquí:

La Liendra contó que ya se cayó de su nueva y lujosa moto pic.twitter.com/gZHBMIMm35 — Pille pues (@PuesPille) February 9, 2021