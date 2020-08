Minuto30.com .- Te presentamos tu Horóscopo del 5 de agosto de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día.

Porque cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, Tomate el día de hoy con mucha calma, ya que tendrás pequeñas diferencias de opiniones de las personas que te rodean por lo tanto no es un buen día para rebatir opiniones, es mejor omitir estas conversaciones y posponerlas.

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Aunque durante el día de hoy sientas la necesidad de comprar algún producto electrónico, es mejor que no lo hagas, guarda ese dinero, ahora no es un buen momento para esta adquisición y más adelante te hará falta ese dinero.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, Hoy es un buen momento para hacer una introspección interna, analiza que cualidades te gustan para potenciarlas, y tus defectos trata de mejorarlos o cambiarlos para mejorar mucho en tu día a día, no es sencillo, pero te ayudará.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Es necesario que estés con los cinco sentidos bien activados, no te dejes influenciar por las opiniones o el consejo de las demás personas, trata de ser tú mismo, nunca pierdas tu esencia bajo ningún concepto.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, Durante el día de hoy notarás que la gente a tu alrededor está muy alterada, no dejes que esta actitud te influya de manera negativa, no es necesario crear discusiones innecesarias, trata de estar en un estado de tranquilidad.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, No te faltará el entusiasmo con Marte cuadrado con Júpiter. Así como vitalidad, energía, generosidad y ambición para lograr aquello que te propongas a partir de ahora. Utiliza bien este momento para rematar asuntos pendientes del pasado.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, Hoy es un buen día para apuntarte a un pequeño curso, para aumentar tus conocimientos, esto te ayudará a conseguir nuevos puestos de trabajo con unas condiciones muy interesantes para ti, no te lo pienses y realiza ese curso.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Ahora es un buen momento para estar en un estado de tranquilidad, no es bueno que trates de discutir con las personas que tienes en tu entorno, es mejor que trates de estar tranquilo y te guardes tus comentarios y pensamientos.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, La gente de tu entorno estará muy batalladora, pero no debes actuar de igual manera, mantente de una manera tranquila, no explotes y no discutas, esto te ayudará mucho a evitar conflictos innecesarios.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, Es hora de ponerle un rumbo definido a tu vida sentimental y acomodarla dando un paso adelante y afrontando los riesgos, no tengas miedo de expresar tus sentimientos a esa persona que te gusta desde hace tiempo.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, La perfección no existe y a veces sin darte cuenta intentas esa perfección y arrastras a los demás. Aprende que no todos tienen tus habilidades y que existen los límites propios, es mejor que determinadas actividades las hagas tú mismo.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, No dejes que la compasión se apodere de ti ya que no vas a conseguir nada bueno, solo que las personas de tu entorno se aprovechen de ti y luego no te agradezcan nada de nada.

Fuente: Astrocanal