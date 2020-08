Minuto30.com .- Te presentamos tu Horóscopo del 19 de agosto de 2020; en él encontrarás todas las respuestas que necesitas para este día.

Porque cada día los astros nos deparan sorpresas, oportunidades y aprendizajes; preverlos pueden ser la diferencia entre aprovecharlos o dejarlos pasar.

Del 21 de marzo al 20 de abril.

Aries, Hay aspectos de ti que no te gustan, trata de no ser una persona muy autocritico contigo mismo y en consecuencia no permitas que los demás te señalen y solo hagan mención de tus defectos, ¡recuerda que tienes virtudes!

Del 21 de abril al 21 de mayo

Tauro, Hay conflictos que no te influyen de manera directa, pero pese a eso trata de resolverlos, no es bueno que vivas rodeado de tantos problemas, es aconsejable que trates de estar en un estado de tranquilidad permanente.

Del 22 de Mayo al 23 de Junio

Géminis, Aunque te cueste tener fe en estas prácticas, aprovecha antes de ir a dormir para encender una velan blanca y realizar una meditación de unos 20 minutos aproximadamente, te ayudará a conciliar el sueño y liberar un poco el estrés.

Del 23 de Junio al 24 de Julio

Cáncer, Aprovecha este día para tomarlo de relajación cuando llegues a tu casa y ya no tengas que salir, intenta hacer una meditación guiada, esta actividad te ayudará a estar tranquilo y a conciliar mejor el sueño.

Del 24 de Julio al 24 de Agosto

Leo, Aprovecha ahora mismo y haz una lista de nuevos retos que seas capaz de cumplir, siempre necesitas tener nuevos retos para darle más energía y vitalidad a tu día a día, márcate nuevos objetivos y asegúrate de cumplirlos.

Del 24 de Agosto al 24 de Septiembre

Virgo, Durante el día de hoy, cuando tengas un momento libre es aconsejable que hagas ejercicios para ejercitar tu intelecto, realizar unos cuantos Sudokus o cualquier otro ejercicio te sentirá muy bien y harás que la mente sea más ágil.

Del 24 de Septiembre al 24 de Octubre

Libra, Hoy es aconsejable que trates de estar en un estado de tranquilidad permanente , no dejes que el nerviosismo de los demás te perjudiquen, es aconsejable que vivas tu día alejado de los problemas ajenos.

Del 24 de Octubre al 23 de Noviembre

Escorpio, Hoy es un buen día para que tengas un dialogo interno, y trates de analizar que actitudes y comportamientos no te gustan de ti, se autocritico, esto te ayudará mucho a crecer como persona y no cometer tantos errores.

Del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Sagitario, Con la Luna Nueva en Leo puedes notar una energía o un torrente eléctrico por todo tu ser un poco peligroso ya que la fuerza de los signos de fuego puede ser un poco abrumadora para otros. Trata de dosificarla.

Del 21 de Diciembre al 21 de Enero

Capricornio, Eres una persona que en ocasiones se enfada con facilidad, pero sobre todo hoy trata de no dejarte influenciar por el estado de ánimo de los demás. Es mejor que estés tranquilo y no hables con los demás.

Del 21 de Enero al 20 de Febrero

Acuario, Trata de solucionar los pequeños conflictos que se vayan planteando a lo largo del día, pero siempre hazlo con el máximo de dialogo posible, no es bueno discutir, ya que te cansarás mucho y no será positivo para ti.

Del 21 de Febrero al 20 de Marzo

Piscis, El día de hoy la Luna nueva ingresará en signo de Leo ambas fuerzas muy potentes que a su vez pueden ser destructivas si no hacemos la correspondiente gestión de las emociones. Trabajo que en tu caso deberás desarrollar si o si para superar este tránsito.

Fuente: Astrocanal