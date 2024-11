Shakira libre de pecado en España ante una decisión de la Fiscalía que pide a juez archivar segunda causa de fraude fiscal.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

Después de su exitosa participación en la Met Gala como «una rosa roja sin espinas«, Shakira recibe una buen noticia de la Fiscalía Española que la deja libre de pecado. Para ella ha sido tormentoso el caso de «evasión al fisco» en el que el año pasado había logrado pagar $7.8 millones de euros, tras un acuerdo con que involucró también a la Agencia Tributaria que le evitó estar en prisión. De una acusación de evasión de $14. 7 millones de euros derivada de no pago entre el 2012 y 2014. Lo que faltaba era una segunda multa de $6.6 millones de euros equivalentes a $7 millones de dólares.

Precisamente esa fue la que la Fiscalía, le ha pedido al juez archivar de esta segunda que era un caso abierto. De acuerdo a lo que se lee en la petición se habla de «sobreseimiento de la causa» que la libra de pecado. Su nombre se vio afectado y como un ave fénix ella logró salir adelante.

Shakira «Las Mujeres Ya no Lloran»

El año pasado, ella misma con el primer acuerdo había escrito el por qué desembolsaba los primeros $7 millones de euros. «Con el fin de poner un punto y final al proceso; y evitar así el impacto de la exposición mediática y el tiempo de juicio que en muchas ocasiones es de una longitud extenuante: Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión. Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante. He llegado a la conclusión de que no es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida«. Palabras que cobran vigencia con esta decisión que deja a Shakira libre para iniciar su Tour «Las Mujeres Ya No Lloran» que ya es taquillero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

Puede interesarle Karol G vs Shakira MET GALA 2024

Lee más noticias de entretenimiento